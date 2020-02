Waze : un bug rendant le GPS inutilisable depuis la dernière mise à jour Android Auto

En réponse à

Perso j'ai abandonné Waze, il me décoit de plus en plus.

Impossible de faire un itinéraire avec étape (on n'a dfonc pa sle choix des itinéraires qu'ils nous propose et qui ne conviennent pas toujours), quand on se trompe il nous faire des trajet foireux, les radars ne sont pas toujours signalés et le volume des alertes est faible (malgré un son max) ce qui m'a valu 2 PV cette années pour, léger dépassement du 80.

Et je ne compte pas les faux signalement de police qui sont très nombreux

Je trouve innaceptable d'avoir de la pub lorsqu'on est arreté.

Bref ce produit est devenu une daube, je pense passer sur icoyote, meme s'il est payant.