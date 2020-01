Will Smith piège les clients du service de chauffeur privé Lyft

La production du film d'action Bad Boys For Life ne manque pas d'idées lorsqu'il s'agit de faire parler de son dernier long-métrage. La preuve avec cette vidéo virale montrant Will Smith surprendre des clients de l'application mobile de chauffeur privé Lyft dans les rues de Miami au volant d'une Porsche Taycan Turbo S.

Sur les images, les clients arrivent sur un parking pensant découvrir lors de leur trajet des nouvelles technologies connectées. L'acteur américain apparaît alors derrière la vitre conducteur le sourire jusqu'aux oreilles. S'ensuit une balade dans les rues de Miami, la ville star de la saga Bad Boys. Une dernière surprise les attend pour la fin de cette étonnante rencontre : un an gratuit de service de chauffeur Lyft.

La présence de la Porsche Taycan Turbo S n'est pas le fruit du hasard. Le film met en effet en avant comme voiture de fonction de Will Smith une très belle Porsche 911 Carrera 4S bleu marine. Le coupé allemand ne manque pas de réaliser dans le film de nombreuses cascades grâce entre autres à sa transmission intégrale et ses 450 chevaux. Bad Boys For Life est diffusé dans les salles sombres depuis le mercredi 22 janvier.