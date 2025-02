X-Gloo : des toits relevables plutôt gonflés

Que le vanlifer qui ne s’est jamais fait un tour de reins en tentant d’ouvrir son toit relevable nous jette sa première couette. De même que celui qui n’a jamais attrapé froid, ou souffert de la canicule, allongé dans ce même toit, nous envoie une boîte de Doliprane.

Sauf que les toits ouvrables, une fois déployés, sont bien pratiques. Ils libèrent de la place en hauteur dans un van ou un fourgon aménagé, et offrent aussi deux couchages supplémentaires souvent indispensables lorsqu'on veut voyager à quatre. Mais ils ont les inconvénients de leurs avantages. Ou plutôt, ils avaient ces défauts. Car la solution existe et s’appelle le toit gonflable.

Un camping-car déjà équipé

Nous avions repéré ce système au dernier salon du véhicule de loisirs, sur le stand Bürstner. Son profilé Lyseo Gallery était équipé de ce drôle de toit. Démonstration faite, le toit gonflable, qui s’élève en 90 secondes grâce à la petite commande du compresseur, renferme une belle hauteur sous plafond et un lit de 150 x 2 m. Pas mal du tout. Le système est également installé sur un modèle pas très éloigné et tout aussi allemand : le Hymer Venture S.

Pour géniaux que soient ces deux toits, ils ne sont signés ni Hymer, ni Büstner, mais par une petite PME bavaroise baptisée X-Gloo. L’entreprise existe depuis 2007 et pendant quinze ans, elle s’est contentée de produire des tentes gonflables. Mais voilà deux ans, elle a déposé un brevet de toit relevable qui, non seulement, s’ouvre avec un simple bouton, mais en plus, grâce à l’air emprisonné entre les deux parois de tissu spécialement étudié il est parfaitement étanche et surtout, très bien isolé hiver comme été.

Si ces systèmes correspondent bien aux petits camping-cars qui s’agrandissent ainsi, X-Gloo ne pouvait pas jusqu’ici, toucher le monde du fourgon qui, pourtant, réuni de plus en plus d’adeptes.

Alors la boîte munichoise a imaginé une autre forme de toit, totalement vertical.

Il monte sur les quatre côtés et rehausse pratiquement l’ensemble de l’engin en deux minutes. Un prototype, installé sur un Mercedes Sprinter semble fonctionner et X-Gloo envisage une commercialisation en série sur ce porteur, mais aussi sur le Fiat Ducato et le Volkswagen Crafter dès 2026.

Le prix des vans en hausse de 50% s'ils sont équipés

Reste que si le toit qui monte tout seul peut séduire des acheteurs de fourgons, ces engins permettent déjà de se tenir debout à l’intérieur, contrairement aux vans aménagés qui ne dépassent pas 2 m de haut. Le système X-Gloo semble donc plus approprié à ces petits engins. Sauf que le tarif des vans (autour de 60 000 euros) risque de s’en alourdir considérablement. Un toit gonflable coûte, en moyenne, 20 000 euros, et si la somme est plus négligeable sur un fourgon ou un camping-car à 100 000 euros, elle constitue une hausse de 50 % du prix de base. C’est cher le confort thermique, et le tour de reins évité.