Zéro émissions en 2035 : quelles conséquences pour l’occasion ?

Le 14 juillet dernier, la Commission Européenne adoptait plusieurs mesures en faveur de la préservation de l’environnement, regroupées sous le nom de paquet Climat. Parmi celles-ci, la fin annoncée, pour 2035, de la vente de tout type de voitures hormis les 100 % électriques au sein de l’Union ne laisse aucun des ''27’’ indifférent.

Une partie des pays dont le revenu est le plus faible vient de soulever une question intéressante. Ces contrées pourraient, en effet, devenir la destination des occasions les plus polluantes, et donc les moins chères, des autres pays européens. Pour elles, pas question de devenir la ''poubelle’’ du parc automobile des pays les plus riches que sont, notamment, l’Allemagne et la France.

L’approche de la fin des véhicules thermiques neufs pourrait également avoir un effet plus direct dans notre pays, en faisant largement baisser les prix des occasions. Les acheteurs pourraient, en effet, rechigner à acheter un modèle essence ou Diesel de seconde main, entraînant une raréfaction de la demande. Dans une certaine mesure, ce phénomène a déjà été observé, notamment en Ile de France, lorsque certaines mairies de grandes villes ont annoncé vouloir bannir le Diesel de leurs rues. Il devient donc très difficile de vendre un dCi, HDi ou TDI au sein des plus grandes zones urbaines tricolores, sauf à casser leur prix.