1 500 milliards d'euros d'investissement pour répondre au Pacte Vert

L’Institut européen de technologie et d’innovation (EIT) a dévoilé sa dernière étude, intitulée « Coût et bénéfice de la transition de la mobilité urbaine ». L’objectif est de chiffrer et de conseiller les villes européennes (en évaluant différents scénarios) sur la ligne à suivre pour répondre aux objectifs du Pacte vert dans le secteur de la mobilité d’ici 2030 et 2050.

L’étude souligne que les mesures les plus efficaces pour réduire l’utilisation de la voiture particulière, et donc les émissions, consistent à associer des transports publics attrayants, des options de mobilité partagée et des restrictions d’accès telles que les zones à faibles émissions.

D’ici à 2030, ces mesures pourraient entraîner une augmentation de 7 % de la fréquentation des transports publics et une réduction de 16 % des trajets en voiture particulière. « Si les avancées technologiques pourraient à elles seules réduire les émissions de CO2 de 21 % d’ici à 2030, la réalisation des objectifs du Pacte vert nécessite des mesures beaucoup plus ambitieuses » explique l’étude. La seule voie de réduction des émissions permettant d’atteindre les objectifs du Pacte vert pour 2030 implique une réduction de 44 % des émissions.

D’ici 2050, les scénarios analysés indiquent que la poursuite des avancées technologiques, le secteur des transports et le renouvellement du parc automobile seront des facteurs déterminants. « Quelles que soient les caractéristiques d’une ville européenne, il est essentiel de donner la priorité aux transports publics pour assurer une transition équitable et durable de la mobilité urbaine ». L’étude estime que la réalisation de ces objectifs nécessitera des investissements d’au moins 1500 milliards d’euros, dont 500 milliards pour la mise en œuvre et la gestion de diverses mesures de mobilité durable.

Pour rappel, le Pacte Vert est un ensemble de mesures visant à engager l'UE sur la voie de la transition écologique, l'objectif ultime étant d'atteindre la neutralité climatique à l'horizon 2050. En l'adoptant, l'UE et ses États membres se sont engagés à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre dans l'UE d'au moins 55 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.