1,1 million de voitures électriques vendues en Europe cette année

Et si l’ère du tout-électrique arrivait plus vite que prévu ? Selon les observations de Schmidt Automotive Research, les ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables ont franchi le cap du million d’exemplaires vendus à la fin novembre en Europe de l’ouest (18 pays dont Norvège, Suisse et Islande).

Cela signifie que l’on devrait finir l’année à 1,1 million de voitures de ce type (dont plus de 600 000 voitures 100% électriques), ce qui représentera 10% du marché (contre 3,9% en 2019).

Pour mémoire, l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) prévoyait en 2018 que les modèles de cette catégorie représenteraient péniblement 5,4% du marché...en 2030 ! C’est dire à quel point l’évolution est rapide.

L'offre stimule la demande

Cette forte accélération résulte de la combinaison de plusieurs facteurs. Le premier est une offre qui ne cesse de s’étoffer chez les constructeurs, avec notamment des Renault Zoé, Peugeot e-208, Hyundai Kona electric et autres Kia e-Niro dont la demande est soutenue par les politiques incitatives mises en place par les gouvernements (7 000 € en France, notamment).

De plus, si ces voitures restent chères dans l’absolu, le fait qu’elles soient souvent financées par des formules de location longue durée permet de lisser le surcoût des mensualités par rapport aux modèles thermiques équivalents (et comme il n’y a plus d’essence à payer et que le budget entretien est hyper réduit…).

En France, les hybrides rechargeables et électriques représentent ainsi - comme en Europe - 10% des ventes de voitures neuves depuis le début de l’année. Notez au passage que sur 90 000 voitures électriques vendues depuis le début de l’année, plus de 31 000 sont des Renault Zoe.

Objectif 30 millions

Cette tendance à l’électrification est appelée à s’amplifier dans les mois et années à venir. A l’échelle européenne, les pouvoirs publics visent un parc de 30 millions de voitures électriques et hybrides rechargeables en circulation à l’horizon 2030.

Dans cette optique, il va falloir que le réseau de bornes électriques s’étoffe rapidement. On en dénombre un peu moins de 200 000 en Europe de l’ouest, et 75% d’entre elles se répartissent dans 4 pays seulement (25% aux Pays-Bas, 20% en Allemagne, 15% en France et 14% en Grande-Bretagne, d’après l’ACEA). La France vise 100 000 points de recharge déployés à la fin 2021, contre 38 000 actuellement.