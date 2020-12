Europe - 30 millions de voitures électriques en 2030: y croire ou pas?

En 2030, quelques 30 millions de voitures électriques et hybrides rechargeables devraient circuler sur les routes du Vieux Continent. Tel est l’objectif - ambitieux - des autorités européennes, qui dévoileront la semaine prochaine un plan visant à une transformation générale des nos moyens de transports et qui outre l’automobile s’intéresse au fret routier, au train et à l’aviation.

Ces prévisions, révélées par l’agence Bloomberg qui a mis la main sur un document préparatoire avant publication officielle, s’inscrivent dans le cadre d’un plan visant une réduction de 55% des émissions de CO2 avant la fin de la décennie, en comparaison des niveaux des années 90.

L’objectif final, rappelons-le, est d’atteindre la « neutralité carbone » à l’horizon 2050, et les autorités rappellent qu’entre 1990 et 2019, les émissions de gaz à effet de serre de l’Union ont baissé de 25%, alors même que le PIB y augmentait de 25%. Ecologie et croissance ne seraient donc pas incompatibles.

« Nous devons rendre durables tous les modes de transport afin d’atteindre nos objectifs climatiques et aider les compagnies européennes à rester des leaders industriels », est-il indiqué dans ce document, qui regrette par ailleurs que les voitures à faibles émissions représentent à ce jour une part trop faible du parc roulant.

Dans cette optique, les autorités s’apprêtent à rendre toujours plus sévères les normes d’émissions de CO2 pour les voitures et utilitaires. Dans le même temps, les Etats membres seraient appelés à renforcer les politiques de stimulation de la demande pour les véhicules propres. A titre d’information, retenez que la moyenne d’émissions de CO2 des voitures vendues en Novembre en France s’est établie à 93 g/km, valeur inédite. Un chiffre obtenu grâce à l’électrification croissante du parc de voitures neuves (hybrides, hybrides rechargeables ou voitures 100% électriques).

Le "jeu" du million de bornes

Seulement voilà, si les constructeurs automobiles électrifient leurs gammes à marche forcée pour satisfaire Bruxelles qui les menace de sacrées amendes, le réseau de recharge peine encore à suivre. Ainsi, l’objectif d’un million de bornes de recharge déployées en Europe en 2030 tient encore à ce jour de la chimère. “Il faut agir rapidement sur le déploiement des infrastructures pour donner aux consommateurs confiance envers l’achat d’un véhicule électrique, garantissant ainsi que le parc peut être renouvelé d'une manière respectueuse de l'environnement”, rappelait en juin dernier Eric-Mark Huitema, directeur général de l'Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA).

Selon une étude publiée en octobre par cet organisme, les ventes de voitures rechargeables ont augmenté de 110% durant les trois dernières années. Mais dans le même temps, le nombre de bornes de charge publiques n’aura crû que de 58% (un peu moins de 200 000 à ce jour en Europe). « Cette situation est potentiellement très dangereuse », avertit l’ACEA. « On pourrait atteindre rapidement le moment où la demande pour les voitures électriques stagne parce que les consommateurs se rendent compte qu’ils manquent de bornes quand ils sont en voyage, ou qu’ils doivent faire la queue trop longtemps quand ils veulent charger. » Le message de l’industrie aux autorités est clair : nous faisons notre part du travail, à vous de faire la vôtre.