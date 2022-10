110 km/h sur autoroute, le retour

L’abaissement de la vitesse maximale à 110 km/h revient régulièrement dans le débat public, comme on l’a pu constater ce week-end dans une tribune publiée par Libération.

Ce texte, co-signé notamment par le climatologue Jean Jouzel et le philosophe Dominique Bourg, spécialiste des questions environnementales, remet en avant cette limitation qui fait partie des 149 mesures proposées en 2020 par la Convention nationale pour la climat. On se souvient qu’à l’époque, Emmanuel Macron, bien échaudé par les interminables débats sur les 80 km/h, avait prudemment botté en touche en avançant qu’il fallait « faire maturer » le débat dans la société.

Le temps de remettre en cause le sacro-saint « 130 » serait-il donc maintenant venu ? « Déjà très pertinente en 2020, cette mesure de sobriété énergétique voit son intérêt grandement renforcé par l’actualité : tension mondiale sur les marchés de l’énergie à la suite de la reprise post-Covid, inflation, guerre en Ukraine, décision de l’Opep de ralentir sa production, grèves dans les raffineries, etc. », observent les signataires du texte.

Et ceux-ci de faire référence à un sondage Ifop publié l’été dernier, selon lequel 63% des Français seraient prêts à rouler à 110 km/h sur autoroute. Ils omettent toutefois (volontairement?) d'indiquer dans leur texte que la question précisait les choses ainsi : « spécifiquement dans le but de réaliser des économies de carburant. » En d’autres termes, l’argument financier prime sur l'écologie.

"25% de conso en moins à 110 km/h"

Reste que selon cette tribune, le fait de rouler à 110 au lieu de 130 permet d’économiser de 20% à 25% de carburant. Et c’est VRAI.

Lors d’un test mené par Caradisiac en juin 2020 avec deux Renault Mégane diesel identiques en tous points, l’une lancée à 130 et l’autre à 110 km/h, nous avions effectivement observé un écart de consommation de l’ordre de 25% (5,5 l/100 km contre 4,1 l), pour une perte de temps de l’ordre de 6 minutes par tranche de 100 km, sachant qu’on ne roule jamais à vitesse constante sur route ouverte.

Cela représente certes un écart de temps d’une demi-heure sur un trajet de 500 km, mais les économies sont bien réelles et le bénéficie écologique absolument indéniable.

120 plutôt que 110 ?

Pour autant, les 110 km/h tiennent encore de l’utopie pour plusieurs raisons. Outre la question de son acceptabilité sociale, une telle mesure pose un problème de sécurité routière : à 110 km/h, le risque est grand que le conducteur se laisse distraire par son smartphone et/ou par les écrans équipant son véhicule.

Sachant que 69% des Français reconnaissent utiliser leur téléphone en conduisant, on imagine sans peine ce qu’il se passerait à 110 km/h sur une autoroute déserte par beau temps...

Autre problème sécuritaire, le report de la circulation sur le réseau secondaire. En effet, à quoi bon payer l’autoroute pour y avoir l’impression de se traîner, alors que l’on roulerait à peine moins vite sur des routes nationales gratuites ?

Or, l’autoroute est de loin le réseau le plus sûr avec « seulement » 8% des tués, contre 58% pour le réseau secondaire hors agglomération. Un report de circulation entraînerait mécaniquement une hausse du nombre de victimes.

Pour toutes ces raisons, une solution médiane intéressante pourrait être un abaissement de la limitation à 120 km/h : cela ne change pas grand-chose par rapport à 130 km/h en termes de temps perdu - 4 minutes pour 100 km, d’après nos tests - et permet tout de même un gain de consommation de l’ordre de 14% (toujours d’après nos tests).

En multipliant ce résultat par les 23 550 voitures qui empruntent l’autoroute en moyenne chaque jour (soit 8,6 millions par an), on réduit déjà fortement l’empreinte carbone des transports routiers, et ce de façon assez indolore pour les automobilistes.

Et en attendant que le gouvernement prenne telle ou telle mesure, chacun est bien sûr de rouler à l'allure légale qu'il souhaite sur autoroute, en respectant toutefois un minimum de 80 km/h...