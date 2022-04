80 % des conducteurs regardent leur téléphone au volant

Axa Prévention vient de publier son 18e baromètre du comportement des Français sur la route. Et tire la sonnette d'alarme : le nombre de conducteurs qui utilisent leur téléphone alors qu'ils sont au volant atteint un record historique et inquiétant. 80 % des sondés ont reconnu le faire, soit une hausse de 11 points en un an. Il y a cinq ans, c'était 66 %.

Dans le détail, 52 % passent des appels (+ 8 points en un an), 45 % paramètrent le GPS (+ 12 points), 34 % envoient ou lisent des SMS (+ 10 points). 8 % reconnaissent même qu'ils font de temps en temps une story pour les réseaux sociaux ! Dans un autre registre, 6 % font parfois des réunions de travail au volant via leur smartphone !

À première vue, ces révélations sont terribles, et nos rues sont devenues ultra-dangereuses. Il convient néanmoins de relativiser cette donnée puisque les voitures récentes sont souvent équipées de systèmes Bluetooth et que les interfaces Carplay et Android tendent à se généraliser.

Par ces biais, non seulement le conducteur n’a plus son smartphone vissé à l’oreille lorsqu’il téléphone, mais il peut dicter ses SMS ou messages Whatsapp de manière vocale. Une augmentation de ces systèmes explique peut-être cette hausse spectaculaire des usages du smartphone au volant.

Mais Eric Lemaire, président de l’association Axa Prévention qui a commandé cette enquête n’en démord pas : "Passer un appel avec ou sans kit main libre multiplie par trois le risque d’accident". Soit, puisqu’une conversation, quelle qu’elle soit, exige un minimum d’attention, au détriment de la concentration du conducteur. De la même manière, il peut paraître dangereux de discuter avec ses passagers.

Axa souligne par ailleurs que "les chiffres d’usage du smartphone explosent chez tous les usagers". La hausse la plus importante en 2021 concerne les cyclistes, qui sont 72 % à consulter leur portable au guidon, soit 14 points de plus en un an. 84 % le font quand ils sont sur une trottinette.

De manière globale, Axa indique que les comportements dangereux font leur retour après une amélioration ces deux dernières années, qui avaient été marquées par la crise sanitaire et les confinements. Il y a ainsi 50 % de "bons conducteurs" cette année, contre 53 % en 2021.

Les excès de vitesse remontent ainsi en flèche chez les automobilistes. 79 % des conducteurs sondés déclarent en faire quel que soit le type de route (5 points de plus en un an). 32 % reconnaissent rouler parfois à plus de 65 km/h en ville ! La tendance dans les zones urbaines est à la zone 30, mais 72 % ne les respectent pas, 9 points de plus en un an.

Pour autant, ces automobilistes trop rapides et trop distraits sont bardés de bonnes intentions. Changement climatique oblige, ils sont 64 % à vouloir limiter l’usage de la voiture et presque autant à s’affirmer futurs marcheurs ou cyclistes.

Avec Michel Holtz