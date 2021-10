14 millions de voitures électriques nécessaires pour atteindre l'objectif CO2 en Allemagne

L'Allemagne fait face à un défi commun à tous les pays occidentaux : une hausse généralisée du trafic, et en particulier du fret, avec un durcissement des objectifs CO2 dans le même temps. A trafic constant, atteindre ces objectifs était déjà compliqué, mais ça le devient de plus en plus en contexte de reprise économique, qui ne peut pas être décoléré du pétrole, le "sang" du PIB mondial.

La Plateforme nationale pour l'avenir de la mobilité alerte les pouvoirs publics en Allemagne : pour atteindre les objectifs, ce ne sont plus "7 à 10 millions de voitures électriques sur les routes" mais plutôt 14 millions dès 2030.

Mais le premier marché automobile européen n'y est pas. Ses constructeurs historiques ont tardé à prendre le virage de l'électrique, et cela s'en ressent aujourd'hui, encore plus en période de pénuries de pièces électroniques.

En Allemagne, il circule un peu plus de 48 millions de véhicules sur les routes, mais à peine 300 000 sont électriques, soit 0,6 % du parc ! Pour rester sur la courbe des objectifs CO2, il va falloir mettre un tout petit moins de 14 millions de véhicules électriques sur les routes en 8 ans. Un pari très risqué sur le papier, même si la croissance est bel et bien là pour le segment. Et au delà du défi commercial et industriel monumental que cela représente, il faudra dans le même temps augmenter drastiquement le nombre de bornes de recharge, en particulier celles à charge rapide.

Rappelons en effet qu'en Europe, la très grande majorité des bornes publiques de recharge sont sur des puissances relativement faibles. Le déploiement des bornes rapides implique des investissements plus coûteux et des travaux plus importants.