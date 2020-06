15 ans de Dacia : 15 ans de bonheur ? Vos témoignages, la fiabilité, les prix mini

En 2005, la marque au losange, propriétaire de Dacia depuis 1999, lance en France la firme roumaine et la première voiture low-cost du marché : la Logan, vendue moins de 8 000 €. Mécanique Renault, peu d'électronique, équipement basique et tarifs canons : le succès est immédiat et sans appel. Pari gagné pour Renault qui au fil des ans, va enrichir sa gamme (Sandero, Duster, Lodgy, Dokker) et la faire évoluer tout en maintenant des prix attractifs. Au cours de ces quinze années, les Dacia hériteront des blocs de la maison mère répondant aux nouvelles normes de CO2, et adopteront des équipements plus ''high-tech'', sans surcoût significatif. À ce jour, plus d'un million de Français se sont tournés vers Dacia grâce à un large choix de modèles garantis 3 ans et à un réseau constitué de 500 points de vente. L'occasion de faire le bilan de ces 15 ans en matière de fiabilité, d'offre, de prix, et surtout, de recueillir vos témoignages de propriétaires, car vous êtes les mieux placés pour en parler.

LA FIABILITÉ

MÉCANIQUE

Dacia n'a rien à envier aux autres marques sur le plan de la fiabilité, au contraire, même si les débuts de carrière ont été entachés par quelques avaries (embrayage, volant moteur, injecteurs, pompe à huile sur le bloc 1.5 dCi 110 ch), jauge à carburant sur le Duster, corrosion sur les réservoirs GPL des Sandero. Mais dès 2012, tout est rentré dans l'ordre. Et depuis l'apparition des nouveaux blocs Renault, le bilan est encore plus satisfaisant. Les avis des propriétaires publiés sur notre forum le confirment, même si certains relatent de rares incidents (turbo, direction, climatisation).

ELECTRICITE-ELECTRONIQUE

Les Dacia ont fait preuve d'une bonne fiabilité électronique en raison de sa faible présence à bord. Aujourd'hui pas de quoi s'inquiéter malgré l'ajout d'équipements plus high-tech (navigation, régulateur de vitesse, écran tactile, caméra de recul, Bluetooth...) même s’ils n'échappent pas, comme tout véhicule moderne, à des bugs à l'origine de pannes parfois agaçantes.

CARROSSERIE-FINITION

C'est sans doute le principal point faible. La qualité des matériaux à bord a peu évolué en quinze ans. Qu'il s'agisse des planches de bord, des garnitures de portes ou des consoles centrales, les plastiques certes d'un bel effet, sont toujours rigides et austères. Ainsi, de nombreux propriétaires évoquent la présence de bruits parasites et de vibrations sur mauvaises routes ou au-delà des 120 km/h.

L'OFFRE EN OCCASION

Du choix, surtout chez les pros. Mais se concentre principalement sur les modèles phares à savoir le Duster et la Sandero Stepway, version la plus vendue en raison de son look plus séduisant. En retrait, les Logan berline et break MCV, le monospace Lodgy et le ludospace Dokker, déclinés également en versions Stepway.

LES PRIX

Malgré une offre plus étoffée par rapport à quelques années auparavant, l'effet concurrence joue peu. Ainsi, pas de changement en ce qui concerne les prix à la revente des occasions récentes. Les décotes sont toujours aussi faibles surtout s'il s'agit des stars (Duster et Sandero Stepway). Et visiblement, la crise sanitaire ne semble pas avoir eu de répercussion sur les tarifs. Ne comptez pas plus de 7-8 % de décote sur des modèles d'un an alors que la moyenne se situe plus à 23-25 %. Avec les années, les modèles finissent tout de même par décoter, mais moins que les modèles généralistes. Ils décotent comme les modèles premium ! Voici les "tickets d'entrée" pour acquérir une Dacia.

Les premiers prix pour une Dacia de première génération

En essence

Logan 1.2 16V 75 ch Ambiance 11/2009 - 97 000 km : 4 000 € - crit'air 1

Logan MCV 1.6 MPI 85 ch 5pl. Ambiance - 07/2012 – 104 000 km : 5 900 € - crit'air 1

Sandero 1.2 16 V 75 ch Lauréate 01/2010 – 51 000 km : 4 500 € - crit'air 1

Duster 1.6 105 ch Prestige 4/2011 – 101 000 km : 8 900 € - crit'air 1

Lodgy 1.2 TCE 115 ch Black Line 5pl. 07/2014 – 82 000 km : 7 400 € - crit'air 1

Logan Break MCV 0.9 TCE 90 ch Prestige – 10/2013 – 77 000 km : 6 500 € - crit'air 1

En diesel

Logan MCV 1.5 dCi 90 ch Lauréate - 08/2011 – 71 500 km – 8 000 € crit'air 2

Sandero Stepway 1.5 dCi 90 ch - 02/2012 – 93 000 km – 5 400 € crit'air 2

Logan break MCV 1.5 dCi 90 Lauréate – 10/2013 – 83 500 km – 7 100 € - crit'air 2

Lodgy 1.5 dCi 110 ch Prestige 5pl. - 05/2013 – 117 400 km – 7 000 € - crit'air 2

Duster 1.5 dCi 110 ch Prestige - 08/2011 – 125 500 km – 6 200 € - crit'air 2

Vous roulez en Dacia : vos témoignages

Clotilde RICHARD 93460 GOURNAY-SUR-MARNE

Duster 1.5 dCi 110 ch Prestige de février 2011

Quand avez-vous acheté votre Duster ?

J'ai acquis mon Duster en 2013. Il appartenait à mon beau-père et avait 50 000 km.

Combien avez-vous parcouru de kilomètres avec ?

À ce jour il affiche 195 000 km. J'ai donc fait 145 000 km, principalement sur route.

Quel est votre avis sur sa fiabilité, la qualité de la finition et les coûts d'entretien ?

Sur le plan mécanique, je m'attendais à davantage de robustesse. J'ai changé le turbo à 150 000 km et l'embrayage à 170 000 km. À cela s'ajoutent les pannes connues sur ce modèle (jauge à carburant, vanne EGR, injecteurs). J'ai également un souci de clé de contact. Par moments, la voiture ne démarre pas. Le garage a remplacé le boîtier de la clé mais le problème persiste. Quant à la finition, pas grand-chose à lui reprocher malgré l'âge et le kilométrage. Enfin côté coûts, en me tournant vers une auto soi-disant ''low-cost'' je m'attendais à des factures plus abordables. En définitive, c'est aussi cher à entretenir qu'une Renault.

Si vous deviez changer de voiture, reprendriez-vous une Dacia ?

Compte tenu des soucis rencontrés et le principe du low cost en trompe-l’œil, je ne rachèterais pas une Dacia.

Françoise AUBRY 24800 SAINT-JORY-DE-CHALAIS

Sandero 1.5 dCi 85 ch Lauréate de novembre 2008

Quand avez-vous acheté votre Sandero ?

J'ai attendu le lancement,en 2008 pour en acquérir une neuve. C'est son prix, très attractif qui m'a incité à franchir la porte de la concession.

Combien avez-vous parcouru de kilomètres avec ?

À ce jour, j'ai parcouru plus de 250 000 km et fait pratiquement que de la route et de l'autoroute.

Quel est votre avis sur sa fiabilité, la qualité de la finition et les coûts d'entretien ? Côté panne rien à signaler. L'embrayage est d'origine comme le reste de la mécanique. En revanche, j'ai changé deux fois la vanne EGR à 170 000 km puis à 200 000 km. Étonnant car je ne fais pratiquement pas de ville. Malgré son âge et les kilomètres, la carrosserie et l'habitacle ont très bien vieilli. Seul regret, le coût des révisions un peu élevé pour une auto low cost.

Si vous deviez changer de voiture, reprendriez-vous une Dacia ?

Le jour où je déciderai de la remplacer je reprendrai une Sandero mais le modèle Stepway pour son look et son équipement plus complet.

Alexandre HORLON 24800 THIVIER

Logan 1.2 16 V 75 ch Lauréate de janvier 2016

Quand avez-vous acheté votre Logan ?

Je cherchais une petite berline à coffre pour un budget raisonnable. J'ai opté pour cette Logan neuve il y a quatre ans et demi maintenant.

Combien avez-vous parcouru de kilomètres avec ?

J'ai parcouru à ce jour un peu plus de 40 000 km. Elle est confortable, spacieuse, silencieuse et le coffre, immense.

Quel est votre avis sur sa fiabilité, la qualité de la finition et les coûts d'entretien ?

J'en suis globalement satisfait. À 20 000 km, j'ai eu le voyant d'airbag qui s'est allumé en permanence. Il a été réparé sous garantie. Seul regret, la consommation sur route que je trouve un peu élevée, entre 8 et 9 l/100 km. Pour ce qui concerne les révisions, grâce aux forfaits, les factures restent contenues.

Si vous deviez changer de voiture, reprendriez-vous une Dacia ?

Étant donné que je suis content de mon acquisition et de la marque Dacia je m'offrirai un Duster 4x4 mais en diesel cette fois.

Jérôme MURAT 77430 Champagne-sur-Seine

Lodgy 1.2 TCE 115 ch Ambiance 7 places de novembre 2013

Quand avez-vous acheté votre Lodgy ?

J'ai acheté mon Lodgy en novembre 2013, un modèle de démonstration. Du coup j'en ai pris possession immédiatement.

Combien avez-vous parcouru de kilomètres avec ?

À ce jour, J'ai fait 180 000 km en l'utilisant aussi bien sur route qu'en agglomération.

Quel est votre avis sur sa fiabilité, la qualité de la finition et les coûts d'entretien ?

En 180 000 km, je n'ai pas rencontré de soucis mécaniques particuliers si ce n'est un bruit de courroie d'accessoires pendant la période de garantie. Mais le problème n'a jamais été résolu.

L'insonorisation me paraît un peu légère car je le trouve bruyant sur les parcours routiers. Côté finition, rien à dire. L'habitacle vieillit bien malgré le kilométrage parcouru. Seul le volant de direction montre des signes d'usure. Mais à presque 200 000 km c'est peut-être normal. Quant à l'entretien, le coût ne semble pas excessif.

Si vous deviez changer de voiture, reprendriez-vous une Dacia ?

Entièrement satisfait de ce monospace, je n'hésiterai pas à racheter le même en cas de changement mais avec une motorisation moins puissante.

LE BILAN

Depuis son lancement en 2005, Dacia a connu une belle ascension en dépit de quelques incidents de parcours. Partie d'un seul modèle, la Logan, la marque roumaine, a vu sa gamme se développer dans tous les segments. Et si sur le plan fiabilité mécanique et électronique pas de quoi la montrer du doigt, elle pèche encore sur la qualité des matériaux à bord. Mais pas facile d'y remédier si l'on veut garder des tarifs low cost, véritable credo de Dacia... Vos témoignages vont plutôt dans le sens d'une bonne satisfaction à l'usage, même si tout le monde ne repartira pas sur un modèle de la marque pour la prochaine voiture. Alors 15 ans de Dacia, 15 ans de bonheur, peut-être pas à 100 %, mais en tout cas la marque fait preuve d'une belle carrière chez nous depuis son arrivée.