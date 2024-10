150 000 points de charge électrique en France, reste à trouver les voitures qui vont avec

A force de se focaliser sur ce qui ne marche pas en France, on en vient à oublier que certains dossiers avancent bel et bien. Ainsi en va-t-il des points de recharge électrique accessible au public, qui devraient franchir le cap des 150 000 d’ici la fin du mois. On en dénombrait 149 668 au 30 septembre, chiffre qui traduit une progression de 36% au cours des 12 derniers mois. On dispose donc 222 points de charge pour 100 000 habitants, contre 163 pour 100 000 en octobre 2023.

80% desdits points de charge ont une puissance inférieure ou égale à 22 kW, autorisant une recharge lente ou semi-rapide qui répond aux besoins de la majorité des électromobilistes. Rappelons en effet que la distance quotidienne moyenne parcourue en voiture électrique s’établit à 62 km pour les particuliers, lesquels sont 86% à se recharger à domicile (source : étude Enedis). Quant aux chargeurs rapides de 150 kW et plus, ceux à même d’assurer la mobilité longue distance, ils représentent aujourd’hui 10% du parc, contre 7% il y a un an à la même époque.

Rappelons que la totalité des aires de service d’autoroute sont désormais équipées de ces bornes à haut débit, et que le parc va encore s’étoffer. "La France dispose du 2e réseau de recharge le plus étendu en Europe, derrière les Pays-Bas et devant l’Allemagne", se félicite Clément Molizon, Délégué général de l’Avere-France, association de promotion de la mobilité électrique. Et celui-ci d’ajouter que "la disponibilité des infrastructures se stabilise et est même en croissance depuis trois mois consécutifs", avec un taux moyen de disponibilité de 81%.

Des tendances positives, donc, ce qui est indispensable si les pouvoirs publics veulent poursuivre le plan d’électrification du pays. Celui-ci progresse moins vite que prévu avec 17,2% des immatriculations de voitures neuves sur les 9 premiers mois de l'année (contre 15,9% l'an dernier à la même époque), en raison notamment des tarifs encore prohibitifs de la plupart des "voitures à piles". Même si des modèles moins inaccessibles comment à apparaître, comme on a pu le constater au Mondial de l’automobile la semaine dernière et comme on peut aussi le constater à la lecture de certains de nos derniers essais, un loooong chemin reste à parcourir avant de voir émerger des voitures électriques populaires.