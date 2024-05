18 000 euros pour ce faux Classe G, est-ce bien raisonnable ?

Il n'y a pas qu'en Chine que les marques piochent abondamment dans les éléments de style des constructeurs européens. La preuve avec l'insolite 4x4 indien Force Motor Gurkha évoquant au premier coup d'œil l'iconique Mercedes Classe G. Cela dit, vous vous en doutez, il ne se positionne pas du tout comme le baroudeur allemand de luxe historique. Ses prix jamais vus sur le Vieux Continent le rendent particulièrement abordable.

À l'extérieur, le Force Gurkha adopte une carrosserie très cubique avec un dessin simple, des surfaces vitrées très plates, une garde au sol généreuse et des projecteurs ronds. La comparaison avec le Mercedes Classe G prend tout son sens du côté de la forme du capot mais aussi des clignotants placés de chaque côté de cet élément. L'arrière se veut plus original avec des feux stop verticaux en rouge et blanc façon début des années 2000 et une roue de secours. Le Force Gurkha reposant sur un châssis échelle se décline en trois et cinq portes. Détail amusant, pour sa partie mécanique, le 4x4 indien embarque un moteur Mercedes 2,6l quatre cylindres diesel de 140 chevaux pour 320 Nm de couple. La cavalerie transite au sol via une boîte manuelle cinq vitesses uniquement et quatre roues motrices dont les différentiels avant et arrière peuvent être verrouillés.

L'Inde, un marché friand de véhicules surélevés abordables

Le Force Gurkha se frottera en Inde au Suzuki Jimny au gabarit plus contenu. Ses tarifs non dévoilés pour l'instant se placeront d'après les bruits de couloir et après conversion au cours actuel sous la barre des 18 000 euros. Ne courez pas tout de suite en trouver un chez nous : les normes européennes ne permettront jamais à un tel véhicule de parcourir le moindre kilomètre dans cette configuration.