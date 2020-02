2020, un bon cru pour l’utilitaire 100 % électrique

Le nombre d’utilitaires électriques présents dans les entreprises reste ultra-confidentiel. Seulement 7 067 unités ont été immatriculées en 2019 au service de cette cible, ce qui ne représente qu’1,96 % du marché global des VUL (véhicules utilitaires légers) distribués aux flottes, constate l’Arval Mobility Observatory, ex- Observatoire du véhicule d’entreprise.

De son côté, le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA) a listé les modèles les plus commercialisés l’an dernier auprès des professionnels. Parmi les têtes de liste du palmarès se démarquaient la Renault Kangoo Z.E (48,5 % de parts de marché), puis le Nissan e-NV200 (11,74 %), le Goupil G4 (7,4 %), le Peugeot Partner (5,4 %) et le Citroën Berlingo (4,6 %). Or, ce sont ces mêmes ambassadeurs qui, quasiment dans le même ordre d’ailleurs, portent le secteur depuis quatre ans. Et pour cause, aucune autre offre crédible n’est, entre-temps, apparue sur le segment du VUL électrique.

L’heure du changement a sonné : PSA multiplie les lancements

Le millésime 2020, néanmoins, pourrait enfin dynamiser cette partition. L’année en cours devrait même sonner le plein essor de ce marché. Dans les trimestres qui viennent, l’offre de fourgonnettes et fourgons zéro émission dédiés au transport de marchandises se veut en effet intensive, comme jamais.

Le groupe PSA sera l’un des constructeurs en vue, avec quatre représentants officiels dans les starting-blocks, tous des fourgons compacts conservant pour la plupart les caractéristiques de leurs homologues thermiques sur le plan du volume et de la charge utile. Le Peugeot Expert, le Citroën Jumpy, l’Opel Vivaro et le Vauxhall Vivaro débarqueront ainsi prochainement dans les concessions, avec sous le capot des motorisations 100 % électriques (136 chevaux sous la pédale) et deux niveaux d’autonomie, 200 ou 300 km selon la batterie utilisée (50 ou 75 kWh). Ils seront assemblés dans l’usine PSA d’Hordain, dans le Nord. Le groupe souligne en outre que l’ensemble de sa gamme VUL sera paré pour la mobilité zéro émission dès 2021.

Il faut ajouter à cet inventaire l’arrivée imminente du Fiat Ducato EV, modèle qui, bien que préparé avant l’annonce de fusion entre Fiat-Chrysler et PSA, viendra enrichir à terme le catalogue du groupe tricolore.

Toyota avance son futur Proace, Renault propose sa Kangoo et son Master Z.E Hydrogen

Chez les autres constructeurs, on note que Toyota profitera dès cette année de la plateforme architecturale de PSA pour décliner à son tour son emblématique fourgon Proace en 100 % électrique.

Pour sa part Renault, qui est l’actuel leader du véhicule utilitaire électrique en Europe, vient d’introduire sur le marché la Kangoo Z.E Hydrogen, une variante inédite qui pousse l’autonomie de son best-seller au-delà des 350 km. Dans la foulée, la marque au losange s’apprête à commercialiser une version Z.E Hydrogen de son Master, un autre de ses fleurons. Dans les deux cas, Renault assure concilier à la fois l’autonomie et la rapidité du temps de charge, 5 à 10 minutes selon le motoriste.

Mercedes lance la production de son e-Sprinter, Ford peaufine une variante de Transit

Les autres constructeurs ne sont pas en reste sur le plan des motorisations alternatives. À l’image de Mercedes qui, dans son usine de Düsseldorf, a inauguré le 12 décembre dernier la mise en production du e-Sprinter. Il s’agit d’une variante 100 % électrique de son fourgon star, vendu à ce jour à 4,6 millions d’exemplaires dans le monde. Deux choix de batteries (35 et 55 kWh) sont proposés sur ce nouveau modèle. L’autonomie du e-Sprinter est estimée à 168 km. Par ailleurs, 80 % de l’énergie pourra être réactivée en 30 minutes, annonce la firme à l’étoile.

Pendant ce temps, l’Iveco Daily Electrique, qui fut l’un des pionniers sur le segment, continue son aventure débutée en 2015.

Quant à Ford, après avoir connu le succès avec une variante hybride rechargeable, il attendra 2021 pour lancer sur le marché son Transit zéro émission.

Une profusion de nouveautés guidée par les enjeux écologiques

Cet élan d’innovation a priori soudain est en réalité la conséquence de plusieurs années de réflexion. Il est dicté principalement par les enjeux environnementaux, par une mobilité urbaine en pleine mutation, et par les réglementations politiques qui visent à faire chuter progressivement les émissions de CO2 des véhicules d’ici à 2030. Exemple du nouveau cycle d’homologation WLTP, qui entrera en vigueur en France le 1er mars prochain, sur lequel se basera à présent l’Etat pour imposer aux acheteurs, et notamment aux flottes, un malus écologique plus ou moins lourd. Exemple aussi des normes européennes CAFE (Corporate Average Fuel Economy), qui seront applicables dès 2021 et qui pourraient quant à elles coûter cher en amendes aux constructeurs de VUL ne respectant pas un taux moyen de CO2 (par marque) de 147 g/km. Une même réglementation touchera la production des voitures particulières neuves, avec un seuil de tolérance encore plus bas, limité à 95 g/km.

* En anglais, WLTP signifie Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures. Les experts automobiles précisent que le taux de CO2 va mécaniquement augmenter de 20 à 25 % par rapport aux données retenues par le cycle NEDC, qui jusqu’ici servait de référence pour mesurer les émissions de CO².