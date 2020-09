20e anniversaire : le guide occasion - Salon de l'auto Caradisiac 2020

Le marché de l'occasion, c'est presque 3 fois fois plus de voitures vendues que sur le marché du neuf. Il se vend en France une voiture d'occasion toutes les 5 secondes ! Partant de ce constat, Caradisiac ne pouvait pas rester sans rubrique dédiée !

Caradisiac fête ses 20 ans : dont 13 ans de guide de l'occasion !

dailymotion

Les occasions intéressent, la fiabilité aussi. Il fallait donc absolument proposer un contenu adapté et spécialisé aux internautes. Mais si le site a vu l'avènement de ses premières pages web en 2000, il a fallu attendre 2007 pour que le "guide occasion" soit mis en ligne.

C'est donc en février de cette année-là, si j'ai bonne mémoire, que Claude Barreau, le rédacteur en chez de Caradisiac, me passe un coup de fil. Il a eu vent que je quittais le journal Auto Plus, où j'avais passé plus de cinq ans, dont trois à la rubrique occasion. On se voit, on tombe d'accord sur le concept, qu'il avait déjà défini, le contenu. Et voilà que 3 jours après avoir démissionné, sans rien derrière, je me retrouve à gérer une toute nouvelle rubrique sur le plus gros site internet automobile de France. Pression...

Le guide occasion sur Caradisiac, qu'est-ce que c'est ?

Le but du jeu était simple. Appliquer à la seconde main ce que l'on faisait pour le neuf, à savoir : informer, conseiller, orienter, prescrire. Et vous éviter aussi de tomber dans les nombreux pièges que recèle l'achat et la vente de voiture d'occasion. Vous sensibiliser aux arnaques, vous aider à bien vendre une occasion, mais aussi à bien l'acheter, grâce notamment à la "check-list" de Caradisiac.

https://www.caradisiac.com/achat-d-une-occasion-la-check-list-2019-de-caradisiac-173977.htm

Du coup, une grosse partie du guide occasion est consacrée à la fiabilité des voitures. Un aspect extrêmement important pour les acquéreurs. Car la plus grosse crainte quand on achète une occase, c'est de se retrouver face à des vices cachés, ou à de grosses dépenses. Ainsi nous avons en ligne presque 240 "maxi-fiches fiabilité" qui scannent chacune un modèle de la tête au pied : coûts d'utilisation, points forts et points faibles, rappels et surtout, soucis récurrents. De quoi être prévenu, et armé en cas d'achat du modèle en occasion.

Quelques exemples de fiches fiabilité :

La maxi-fiche fiabilité de Renault Clio 4

La maxi-fiche fiabilité de l'Audi A3

La maxi-fiche occasion du Peugeot 2008

La maxi-fiche occasion de la Volkswagen Golf 7

Mais vous trouverez aussi des guides d'achat, par catégorie, par budget :

https://www.caradisiac.com/break-d-occasion-a-moins-de-3-000-eur-les-10-meilleurs-choix-176902.htm

https://www.caradisiac.com/un-suv-d-occasion-pour-3-000-eur-cap-ou-pas-cap-176546.htm

https://www.caradisiac.com/citadines-d-occasion-les-meilleures-de-moins-de-3-000-eur-a-12-000-eur-112184.htm

Egalement, nous proposons 10 articles qui vous indiquent, pour toutes les catégories de voitures (citadines, berlines, breaks, SUV urbains, SUV compacts, cabriolets, etc.), quelles sont les plus intéressantes en occasion. Une rubrique qui a beaucoup de succès !

Les sélections occasion de Caradisiac

Bien sûr, nous n'oublions pas les chiffres de vente mensuels et annuels, les actualités autour de l'occasion, les grosses campagnes de rappel. Tout cela fait vivre une rubrique qui totalise près de 8,5 millions de visiteurs uniques chaque année sur Caradisiac.