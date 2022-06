291 km/h pour une voiture hydrogène !

H24, le prototype électrique-hydrogène a établi jeudi 8 juin à 13h49 un record de vitesse à 291 km/h dans la ligne droite des Hunaudières. Le chronométrage officiel de l’ACO a enregistré une pointe à 290,8 km/h au passage de la voiture devant le « speed trap » (point de contrôle instantané).

Le pilote a continué d’accélérer au-delà de la zone chronométrée pour atteindre 292,8 km/h avec les acquisitions embarquées et la télémétrie de ses ingénieurs.

Avec cette performance la H24 établit un nouveau record de vitesse et ouvre une nouvelle page de l’histoire du sport automobile. « Nous sommes sortis au seul moment où nous pouvions encore rouler en slicks. C’est un très belle performance. D’autant que je suis parti avec des pneus qui commençaient à refroidir, un phénomène accentué par la piste qui se couvrait d’une pellicule d’eau car il commençait à pleuvoir. Un tour de plus avec des pneus chauds, donc plus performants, et nous passions la barre des 300 km/h ». assure Stéphane Richelmi, pilote de la H24.

Objectif 2025

Doté de deux moteurs à hydrogène, d’une puissance de 550 kW (747 ch) pouvant atteindre un maximum en pic de 700 kW (952 ch à 17 250 tr/min) grâce au système de récupération d’énergie au freinage permettant de la restituer en mode flash lors de l’accélération, la H24 (1416 kg en ordre de marche) accélère de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes.

Le module énergétique est composé d’un générateur électrique-hydrogène et de deux moteurs électrique avec transmission aux roues arrières. Les 8 ,6 kg d’hydrogène assurent une autonomie de plus ou moins 40 minutes en cadence de course.

Fruit d’une collaboration entre GreenGT ingénierie et l’Automobile Club de l’Ouest, réunis au sein du projet Mission H24, l’écurie H24Racing a vocation à faire courir en endurance un prototype de course hydrogène en 2025, lorsque les 24 Heures du Mans accueilleront pour la première fois sur la grille de départ une catégorie dédiée à des prototypes de courses propulsées à l’hydrogène aux côté des moteurs thermiques.

En attendant la H24 participe aux épreuves de la Road To Le Mans (Michelin Le Mans Cup) en lever de rideaux des 24H, avec deux courses de 55 minutes. Après la première historique à Imola dans une compétition internationale, c’est la première fois qu’un véhicule hydrogène dispute une course sur le circuit du Mans.