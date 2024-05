3 vélos à assistance électrique en carbone qui respectent l’esprit Colin Chapman

Le poids, uniquement le poids, rien que le poids. C’est la clé de l’agilité, de la maniabilité, de l’efficience et donc de l’efficacité. Pendant que les vélos à assistance électrique deviennent obèses, certains constructeurs font l’inverse. Nul doute que Colin Chapman aurait approuvé l’idée.

Le Fiido Air : la ville avec légèreté

Fiido est un constructeur chinois qui vend uniquement ses vélos en ligne. Ce n’est généralement pas un mauvais plan et il y a du choix à prix abordable. Mais bien souvent, ce ne sont pas des composants haut de gamme. Ce Fiido Air la joue toutefois différemment.

Le cadre, le cintre (guidon), la potence, la tige de selle et la fourche sont en carbone. Les roues, en revanche, ne le sont pas. Il y a donc moyen de gratter encore quelques centaines de grammes (au niveau des masses non suspendues qui plus est).

Le moteur est un Mivice M070 qui a déjà fait ses preuves sur d’autres vélos. Il délivre 250 W (le maximum légal). Le capteur de couple est présent. Le freinage à disque hydraulique est confié à des Shimano BR-MT410. La batterie de 208,8 Wh se charge en 3 heures.

L’autonomie devrait tourner autour des 40 km, mais avec 13,75 kg sur la balance, même avec une batterie vide, vous pourrez continuer de vous mouvoir sereinement.

L’assistance propose 3 niveaux. La transmission se fait par courroie (en carbone également) et donc oui, il s’agit d’un monovitesse.

Pour les fans, il est connecté (ndlr : le service client est réactif, mais sur le Titan à l’essai actuellement, des bugs persistent).

Le design est réussi, les feux sont intégrés. Pas de garde-boue en revanche.

Le prix annoncé en précommande est de 1 799 euros. Malheureusement, il est progressif et augmentera au fil des jours.

Le prix officiel hors promotions (et ces constructeurs en font souvent) est de 2 399 euros. Ce qui reste raisonnable. Seul bémol, nous n’avons pas de retour pour le moment, mais nous en ferons l’essai sur le site si nous arrivons à mettre la main dessus.

Points positifs :

Le poids évidemment

Moteur Mivice connu

Transmission par courroie

Prix

Points négatifs :

Système de précommande

Le monovitesse limite les envolées sur route

Pas revendeur en direct

Système connecté anecdotique

3 vélos à assistance électrique en carbone qui respectent l’esprit Colin Chapman

ADO Air Carbone : le vélotaf pliant pour tous, partout

ADO nous avait proposé un vélo pas mauvais, bien qu’un chouia bas de gamme. Le constructeur enchaîne les modèles et a décidé de frapper fort avec un vélo, pliant, à batterie intégrée et en carbone. Visiblement, les constructeurs chinois ont trouvé comment rentabiliser la production de cadre en carbone.

Le poids est impressionnant pour un pliant électrique : 12,5 kg. Le moteur à l’arrière est un Bafang. La transmission est en carbone et monovitesse.

Le système de pliage a été revu pour l’occasion. La batterie est logée dans la tige de selle, contrairement à Brompton, référence dans le domaine, qui a préféré la déporter.

Comme pour Fiido, le vélo est bientôt en précommande avec un prix annoncé sous les 2 000 euros.

Desiknio X20 Gravel : pour aller plus loin, plus vite, mais également aller au boulot

Un gravel à moteur Mahle totalement débrayable, une géométrie de cadre pensée pour enchaîner les parcours en Gravel, un poids de 12 kg, un groupe Campagnolo Ekar 1x13V (ou Shimano GRX600 théoriquement, mais actuellement en rupture de stock), une selle Brooks, 55 Nm de couple. Une grosse fiche technique pour un vélo que nous avons roulé à la rédaction et qui est d’une efficacité rare. Même sans assistance électrique, ce Gravel X20 est facile à emmener. Avec l’assistance, vous avez un moyen de repousser vos limites, de suivre des groupes plus rapides. Cerise sur le gâteau, il convient aussi au vélotaf sans problème. Aucun écran n’est présent, la vitesse n’est pas indiquée. L’indicateur de batterie se situe sur le tube supérieur.

Vous roulez sans vous prendre la tête et avec le sourire. Une sorte de Catherham Super Seven ou une Miata dans la philosophie. Mais rien n’est parfait dans ce monde, et il faudra déjà accepter que la batterie ne soit pas amovible. Il est possible de la changer, mais elle n’est pas conçue pour être retirée régulièrement. L’autre problème est pécuniaire puisque le tarif est de 5 995 euros. Alors certes, c’est une somme. Mais chaque composant vise la performance.

Le constructeur espagnol est connu en Allemagne et va petit à petit se déployer vers d’autres pays. Le vélo est visible sur le site Internet de la marque.

Points positifs :

Le poids

La géométrie

Le moteur entièrement débrayable

L’assistance efficace malgré les 55 Nm

Un ensemble de composants haut de gamme qui tournent bien ensemble

Points négatifs :

Marque jeune et distribution confidentielle

Batterie non amovible

Il faut avoir le budget

Bonus : trottinettes électriques NIU KQi Air et Air X

Dans la mesure où nous sommes dans l’emprise carbone, voici un dernier produit qui sort du lot. La trottinette électrique a un souci technique : si vous cherchez de l’autonomie, vous aurez du poids avec vous. Comme pour les voitures électriques. Ce poids change la philosophie de l’engin. S’il est léger, il ne servira qu’à une poignée de kilomètres. S’il est endurant, il sera forcément lourd et souvent encombrant.

Le constructeur Niu a tenté quelque chose de différent avec une gamme de deux trottinettes légères et endurantes. La solution réside dans l’usage, vous l’avez deviné, du carbone. La potence, le deck, le guidon, tout y passe. Enfin, presque. L’Air X est entièrement en carbone quand la structure de la version classique Air est composée à 30 % de magnésium.

La batterie reste lourde, mais le gain annoncé est de 40 %.

Justement, la batterie fait 21 700 mAh en 48V. Généralement, cette tension permet de tirer 25 km/h jusqu’à épuisement de la batterie sur du plat. Le moteur est donné pour 350 W en nominal et 700 W en crête. Le modèle Air pèse 11,9 kg contre 11,7 kg pour le modèle X.

Petit regret pour le choix de frein à disque mécanique unique et placé sur la roue avant. Le moteur est à l’arrière et sert de frein électromagnétique (comme sur toutes les trottinettes électriques désormais). Les pneus font 9,5 pouces et son tubeless.

L’autonomie est donnée pour 50 km, autrement dit la moitié dans la vraie vie, à 25 km/h avec un rider de 80 kg dessus.

Forcément, côté prix, ça pique : comptez respectivement 999 euros et 1 399 euros.

Les précommandes sont possibles sur le site officiel.

Points positifs :

Le poids

Le rapport poids/puissance

On peut monter les escaliers avec

Pratique pour l’intermodal

Points négatifs :