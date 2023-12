30 000 € suffisent pour la supercar Rhino Racing RR01, mais vous devez tout faire

L'étonnant monde du kit car permet de rêver de sportives très abordables. La preuve avec cette Rhino Racing RR01 originaire de Lituanie. L'idée : vous livrer une caisse avec toutes les pièces et adaptations. Il ne vous reste plus qu'à trouver la mécanique et la monter contre un tarif qui défie toute concurrence.

Pour 30 000 euros TTC (ou 25 000 euros HT), vous recevrez une auto reposant sur une monocoque en aluminium. Un arceau de sécurité soudé, des suspensions avant et arrière à amortisseur Nitron R3 entièrement réglables, une carrosserie en fibre de verre renforcée de plastique, deux baquets, une planche de bord, des passages de roues, des portes papillon et un diffuseur font partie du lot. Contre 500 euros de plus HT seulement, Rhino Racing ajoute des freins six pistons signés AP Racing aux disques de 362 mm, des sièges Tillett B6 BRP, des harnais, l'éclairage, un pédalier Tilton 600, des durites pour les freins et l'embrayage, des jantes de 19 pouces chaussées de pneus Toyo Proxes, un ECU Ecumaster, deux pompes à carburant et un circuit de refroidissement.

Se lancer dans un tel projet demande il est vrai quelques compétences en mécanique. Rhino Racing précise qu'un pack d'adaptation pour un moteur V10 d'Audi R8 est disponible en boutique mais que n'importe que de nombreux moteurs et transmissions peuvent être installés. Le constructeur prétend en outre que sa sportive est homologable sur la route. Les premières livraisons auront lieu l'année prochaine en août, septembre au plus tard. Quelqu'un pour se lancer ?