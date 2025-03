On dit souvent que l’industrie automobile chinoise possède une longueur d’avance sur les marques européennes et américaines en matière d’électrification. Si ce postulat peut être discuté par exemple en comparant les qualités techniques des produits des marques chinoises et celles de leurs concurrents européens, les chiffres de vente du marché automobile mondial illustrent son emprise en la matière.

D’après les données collectées par les analystes de Rho Motion, 76% des voitures électriques et hybrides rechargeables vendues dans le monde en 2024 provenaient en effet de Chine. Une proportion impressionnante qui dépend beaucoup des marchés concernés : en Allemagne, par exemple, cette proportion n’excédait pas 4% alors qu’elle se limitait à 5% en France et à 7% au Royaume-Uni. On comptabilisait tout de même 10% de voitures chinoises dans le total de voitures électriques et hybrides rechargeables vendus en Espagne et 9% en Norvège, un pays où les voitures électriques sont carrément devenues majoritaires parmi les ventes de voitures neuves. En Autriche, c’est carrément 11%.

Les Chinois dominent les pays dépourvus d’industrie automobile locale

Mais ce sont surtout les pays où il n’existe aucune industrie automobile locale qui ont porté les ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables à l’exportation : au Brésil (où sont tout de même fabriquées localement des voitures de marques européennes), par exemple, 82% de ces autos proviennent de Chine. En Thaïlande, cette proportion atteint 75% contre 70% au Mexique, 74% au Népal, 52% en Malaisie, 26% en Australie ou encore 64% en Israël.

Bref, les marques automobiles chinoises dominent tous les marchés où il n’existe ni concurrents locaux, ni politique d’importation régulée pour protéger cette éventuelle industrie locale. N’oublions pas non plus le gigantesque marché automobile intérieur de Chine, qui contribue à lui tout seul énormément à ce chiffre : 31,436 millions de voitures neuves y ont été vendues l’année dernière dont 40% étaient électriques ou hybrides rechargeables.