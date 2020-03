Bloqué(e) à la maison? C'est une bonne nouvelle...pour votre chère voiture, à laquelle vous aurez enfin le temps de prodiguer tous les soins nécessaires pour qu'elle retrouve la fraîcheur d'antan. Dans les jours et semaines à venir, Caradisiac va ainsi vous redonner ses meilleurs "trucs" et conseils pour entretenir facilement efficacement votre carrosse.

Dans ce premier volet, nous nous intéressons au check-up mécanique de la belle. Batterie, bougies, éclairage, filtres et autres freins peuvent être contrôlés sans avoir besoin d'un haut niveau de compétences mécanique. Au risque de vous étonner vous-même par votre savoir-faire (!), vous pourrez ainsi procéder avec méthode à des vérifications basiques, voire à initier des opérations de remplacement de pièces, du moins sous réserve de leurs disponibilités via des commandes et livraisons Internet. D'autres opérations (type "suspensions") sont certes moins faciles à traiter depuis chez soi, mais il y a forcément des petites infos dont vous saurez tirer profit une fois "libéré(e)". Allez, sans plus attendre, enfilez votre plus belle salopette bleue, dégainez votre clé de 12 et c'est parti!

La batterie

Comment lire une batterie

Les clés de l'entretien

Comment recharger et changer une batterie

Que faire en cas de panne

Les bougies

Bougies diesel : les crayons magiques

Bougies moteurs essence : pour faire des étincelles

L'éclairage

Nettoyez et réglez vos phares

Les contrôles réguliers

Questions de droit

Comment changer vos ampoules

Que faire si la panne persiste

Quelques dysfonctionnements fréquents

Les filtres

Le filtre à huile : essentiel pour la longévité

Filtre habitacle : un petit truc contre les mauvaises odeurs

Filtre à air : laissez votre moteur respirer !

Filtre à essence : pour tirer la quintessence de votre essence

Filtre à gazole : hautement stratégique !

Les suspensions

Amortisseurs fatigués : les risques

Style de conduite et usure

Fréquence des vérifications

Repérer des amortisseurs défaillants

Changer ses amortisseurs

La direction

Une affaire de spécialistes

Les avaries

L'échappement

Généralités

Les différents types de problèmes

Silencieux arrière percé

Où faire réparer son pot d'échappement

L'embrayage

Quand faut-il changer d'embrayage

Comment en prolonger la durée de vie ?

Contrôlez l'état de votre embrayage

Les autres causes du mal

Un souci ? Faites réparer

Les freins

Comment ça marche

Savoir identifier un problème

Quand faut-il contrôler les freins ?

Comment contrôler les freins ?

Choisir les plaquettes

Changer les plaquettes