A Chamonix, des voitures parisiennes taguées

Certains maires de Savoie et surtout Haute-Savoie se sont publiquement agacés de voir des arrivants d'autres régions en pleines vacances de Pâques. Récemment, c'est le maire de Saint Gervais les Bains qui s'exprimait : "ils auraient choisi Saint-Gervais pour se confiner, pas de souci, ils auraient été accueillis à bras ouverts, mais ce n'est pas à la carte. On est un petit village et les gens se souviendront que telle famille n'a pas respecté, que telle famille est venue".

Le symbole de l'agacement dans certaines régions de voir arriver des habitants des grandes villes (Lyon, Paris, notamment) dans les endroits touristiques déjà confinés... comme auraient dû l'être ces voyageurs.

A Chamonix, des voitures immatriculées en région parisienne ont été taguées du signe du Covid 19. Malheureusement, avec les changements de plaques, il y a quelques années, le département en bout d'immatriculation ne veut plus rien dire. Des actes un peu idiots qui soulèvent toutefois la problématique des tensions et de l'engorgement de certaines zones touristiques, alors que les services médicaux ne sont pas taillés pour accueillir autant de monde, et qu'ils sont déjà, en temps normal, à la limite du débordement pour les locaux.

Evidemment, les habitants des grandes villes venus en villégiature en montagne ou sur le littoral français pourront rétorquer que ce sont eux, aussi, qui font vivre ces endroits grâce au tourisme....