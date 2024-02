À contre-courant : les alternatives à la BYD Seal

À contre-courant Les eurodéputés l’ont décidé : plus aucune voiture neuve, essence, hybride ou diesel ne pourra être commercialisée à partir de 2035. Place donc aux voitures électriques dont les ventes augmentent, mais qui ne représentent pour l’instant qu’un peu plus de 2 % du parc roulant en France. Mais encore trop cher ces voitures électriques ? Pas assez autonomes ? Sans doute, et c’est pourquoi Caradisiac vous propose de ne pas oublier le « thermique » si vous souhaitez acheter une auto, qu’elle soit neuve ou d’occasion. D’ici à 2035, vous avez encore le temps de faire vos emplettes dans les gammes thermiques des constructeurs. Vous êtes d’ailleurs nombreux à avoir fait ce choix. Ce n’est pas un hasard si le diesel représente (sur l’année 2023) encore plus de 70 % des carburants distribués en France et qu’il représente 50 % des achats de voitures d’occasion. En revanche, il est en baisse en ce qui concerne les voitures neuves (l’offre des constructeurs se réduisant aussi) passant de 15,8 à 9,7 % en 2023. Quant à la voiture à moteur essence elle représente encore 36,2 % des ventes en 2023, les motorisations hybrides (full hybride, mild hybride et hybride rechargeable) atteignant désormais les 33,3 % des ventes de voitures neuves. Avec sa rubrique « À contre-courant », et au-delà du jeu de mots, Caradisiac veut attirer votre attention sur des modèles thermiques plus intéressants que leurs concurrents électriques. Non, le « thermique » n’est pas mort.

« Le courant » : BYD Seal 530 ch 82,5 kWh AWD. Finition Excellence à 49 990 €.

BYD pour Build Your Dreams est une marque chinoise qui étoffe sa gamme de voitures électriques en Europe. Elle propose aujourd’hui, une berline familiale BYD Seal qui existe en deux versions : l’une affiche 313 ch et 2 roues motrices, l’autre 530 ch et 4 roues motrices. C’est cette dernière qui est proposée à partir de 49 990 € dont nous vous parlons aujourd’hui. Ce modèle qui arbore une ligne fluide et aérodynamique mesure 4,80 m de long et dispose de deux moteurs électriques. Dans l'habitacle, on trouve une instrumentation numérique de 10,25 pouces (couplé à un affichage tête haute) et un grand écran multimédia de 15,6 pouces qui peut pivoter sur lui-même et offrir une vision horizontale ou verticale. La présentation est moderne et la finition et les assemblages ne souffrent d’aucun défaut. À l’arrière, les passagers ont de l’espace et la place centrale de la banquette se montre accueillante. Seul bémol, les jambes des occupants seront peu surélevées ce qui peut être perturbant à la longue. Autre inconvénient, le coffre qui ne dispose que d'une capacité de 400 litres. Il est complété à l’avant par un espace de 43 litres qui servira à ranger les câbles et/ou des petits objets.

Sur la route, les 530 ch et les 670 Nm de couple de la motorisation de la BYD Seal facilitent le travail du conducteur et permettent de passer de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes (ce qui est digne d’une sportive, mais pas vraiment utile au quotidien). Le comportement routier est convaincant avec des mouvements de caisse bien contrôlée. La direction est précise et informative, tandis que les pertes de motricité sont bien contrôlées. Le dynamisme de cette familiale est une bonne chose, mais il grève aussi le confort. L’amortissement est très ferme et les roues de 19 pouces (de série) ne sont pas ce qu’il y a de mieux pour une voiture familiale et les lombaires des occupants de la BYD Seal auront à subir cet inconvénient. Un autre désagrément qui s'avère pénible, les temps de recharge. La BYD Seal accepte des puissances de 11 kW en courant alternatif et de 150 kW en courant continu. Ce qui fait que pour récupérer de 10 à 80 % de charge, il faudra patienter entre 35 et 40 minutes sur une borne à charge rapide. Et il faudra le faire souvent si l’on effectue de longs parcours. En effet, sur un parcours mixte on sera plus proche des 360 km d’autonomie et sur autoroute à 130 km/h la consommation approche les 25 kWh aux 100 kilomètres, soit dans les 250 km avant de passer à la station en conservant 10 % de charge. C’est pourquoi, si l’on préfère rouler sans perdre trop de temps, le moteur thermique est encore ce qui se fait de mieux, constatez-le avec les trois alternatives « thermiques » à la BYD Seal.

Le « contre-courant » avec crossover hybride rechargeable : Citroën C5 X Hybride rechargeable 180 ch ë-EAT8. Finition Plus à 50 640 €.

La Citroën C5 X est un crossover, c’est-à-dire qu’elle affiche un mélange de berline, de break avec des attributs de SUV. Cette auto familiale d’une longueur de 4,80 mètres dispose depuis l’an dernier du groupe motopropulseur hybride rechargeable de 180 ch. Une puissance suffisante pour cette auto qui passe de 0 à 100 km/h en 8,3 secondes et peut atteindre les 225 km/h en pointe. La motorisation hybride rechargeable se compose d’un bloc 1,6 turbo essence de 150 ch associé à un électromoteur de 110 ch alimenté par une batterie de 12,4 kWh (11,3 kWh). La transmission aux roues avant est assurée par une boîte automatique ë-EAT8 et l’auto peut rouler théoriquement en mode électrique sur 62 km (WLTP). Il convient de noter que pour 2024, l’autonomie étant de plus de 50 km, la C5 X échappe au malus poids (à partir de 1 600 kg) alors qu’elle est bien au-delà des 1 700 kg en ordre de marche. L’an prochain ce ne sera plus le cas et elle subira le malus au poids.

Dans l’habitacle de la Citroën C5 X, on retrouve l’ambiance des dernières créations de la marque aux chevrons avec quelques particularités comme les surpiqûres en chevrons de la sellerie et les aérateurs qui débordent sur les portes. Une autre particularité qui est un peu moins attrayante, l’instrumentation numérique très (trop) petite. Elle est heureusement secondée par une vision tête haute en couleur. L’habitabilité aux places arrière est généreuse et le coffre affiche une valeur de chargement correcte de 485 litres (avec un rangement dédié aux câbles de recharge). Avec la finition Plus, la Citroën C5 X est très bien équipée et dispose de série de nombreux équipements high-tech dont la Suspension Active Citroën Advanced Comfort. On s’en rend compte tout de suite sur la route où la suspension active et les butées hydrauliques progressives filtrent très bien les moindres imperfections de la chaussée, les sièges sont moelleux et les passagers sont choyés à bord. Le fonctionnement de l’hybride rechargeable et transparent pour le conducteur et ce dispositif excelle en ville où il est le plus sollicité. Sur le réseau routier secondaire et l’autoroute, on peut espérer une consommation réduite si la batterie est chargée (d’où l’intérêt de recharger avant chaque grand départ) on peut tabler sur un petit peu plus de 2 litres de carburant aux 100 kilomètres. Une fois la batterie déchargée, la consommation reste raisonnable avec une moyenne de 6,2 l/100 km. Si les accélérations et les reprises sont suffisantes, on peut opter pour le mode « Sport » qui force l’assistance du moteur électrique jusqu’à 135 km/h et apporte un surcroît de dynamisme. Mais la Citroën C5 X s’apprécie mieux en conduite souple on apprécie le confort de cette auto qui est vraiment faite pour les voyages.

Le « contre-courant » avec un break essence micro-hybride : Skoda Superb Combi TSI m-HEV 150 ch DSG7. Finition Selection à 45 450 € (+ malus CO2 : 150 € et malus poids : 170 €).

La nouvelle Skoda Superb commence sa carrière commerciale et c’est la version break « Combi » qui ouvre le bal. La Skoda Superb Combi de quatrième génération est disponible pour le moment avec deux motorisations thermiques de 150 ch, un bloc essence et un bloc diesel. C’est le moteur essence TSI qui a été choisi parce qu’il est équipé d’un système micro-hybride 48V qui lui permet d’afficher des rejets de CO2 de 122 g/km. ce qui fait que cette auto écope d'un petit malus de 150 ch complété par un malus au poids de 170 €. Soit 320 € qui s’ajoutent aux 45 450 € du tarif du véhicule. Addition faite, on réalise une belle économie de plus de 4 000 € par rapport à la BYD Seal, ce qui permettra de remplir quelques réservoirs de carburant. D’autant plus qu’avec la désactivation des cylindres (lorsque l’on est à allure constante) et la micro-hybridation 48V en plus on peut espérer rester proche de la consommation indiquée par le constructeur (5,4 l/100 km). Et pour ce tarif, l'on a droit à une grande routière de 4,90 m de long, qui bénéficie des dernières évolutions en équipement : climatisation tri-zones, recharge par induction (réfrigérée) des smartphones, système Travel Assist qui assure la gestion de la vitesse et du maintien dans la voie du véhicule, écran d’infodivertissement de 13 pouces et de commandes intelligentes « Skoda Smart Dials », trois gros boutons rotatifs à écrans numériques qui permettent d’accéder en un seul tour à des fonctions clés du véhicule… Autres avantages de la Skoda Superb Combi : un intérieur luxueux et une habitabilité très généreuse, une insonorisation parfaite, une présentation soignée, un coffre immense de 690 litres et des petits plus pratiques (rangements divers, parapluie intégré dans la porte conducteur, en option un couvre-bagages électrique, etc.).

Sur la route, la Skoda Superb Combi se montre à son aise, le moteur répond bien. L’apport électrique du système micro-hybride 48V se fait sentir à basse vitesse et lors des accélérations. Le châssis est d’une belle efficacité en courbe, mais cela se fait un peu au détriment du confort, l’amortissement de la Skoda Superb étant plus raide que sur la précédente génération. La direction est précise, ferme et informative, quant à la boîte de vitesses DSG7, elle remplit parfaitement son rôle. À noter que la Skoda Superb Combi sera disponible plus tard avec une motorisation hybride rechargeable de 204 ch avec 100 km d’autonomie électrique (et un tarif vraisemblablement assez élevé) et avec un moteur diesel de 193 ch.

Le « contre-courant » avec un break hybride auto-rechargeable : Toyota Corolla Touring Sports 196 ch CVT. Finition GR Sport à 40 250 €.

On ne présente plus la Toyota Corolla vendue à plus de cinquante millions d’exemplaires. Elle a été restylée l’an dernier et le constructeur en a profité pour retoucher les projecteurs et les feux ainsi que les boucliers. À bord, on trouve d'autres modifications comme le combiné d’instrumentation qui devient un écran numérique de 12,3 pouces entièrement paramétrable, tandis que l’écran d’infodivertissement passe dans le même temps de 8 à 10,5 pouces. La mécanique progresse aussi avec de nouvelles motorisations hybrides auto-rechargeables de 140 et 196 ch. C’est cette dernière que nous avons choisie. En disposant de 196 ch sous le capot, le break Toyota Corolla Sports Touring peut passer de 0 à 100 km/h en 7,5 secondes. Sur la route, la Toyota Corolla Touring Sports se montre à son aise. Les reprises sont correctes et le confort de roulement d’un bon niveau. Afin de bien profiter de cette auto il est préférable de conduire souplement, car lorsque l’on accélère franchement, la boîte CVT donne l’impression de mouliner et le niveau sonore augmente. La bonne nouvelle avec cette auto c’est que la consommation reste raisonnable, en ville où l’apport électrique est le plus important et même sur la route avec une consommation de carburant de 6,2 litres aux cent kilomètres, sur l’autoroute on sera proche des 7,5 l/100 k. Compte tenu de la différence importante de tarif (9 740 €) entre la Toyota Touring Sports et la BYD Seal on aura de quoi se payer quelques pleins d’essence.

Avec cette finition GR Sport, la Toyota Corolla Touring Sports reçoit un équipement important avec l’écran multimédia de 10,5 pouces disposant de la navigation intégrée et de la reconnaissance vocale avancée « Hey Toyota », la climatisation auto bi-zone, les sièges avant chauffants, le chargeur de smartphone à induction, le régulateur de vitesse adaptatif… La présentation est flatteuse, les matériaux valorisants et les assemblages correctement réalisés. Avec un empattement plus long (+ 60 mm) que celui de la berline, le break affiche une meilleure habitabilité aux places arrière, mais on est loin des références. Si l’espace aux jambes est correct, attention à la garde au toit pour les grands gabarits (+ 1,80 m) leur tête touchera facilement les bords du ciel de toit.

Bilan Pour qui veut voyager loin sans perdre du temps en station de recharge, une électrique comme la BYD Seal n’est pas forcément la meilleure compagne de route. De plus, si l’on n’a pas la possibilité de charger chez soi où que la plus proche station se trouve loin du domicile cela peut aussi être problématique. C’est pourquoi avant de passer au tout électrique il peut s’avérer judicieux de comparer avec une offre thermique comme les trois modèles que nous vous avons proposés : Citroën C5 X Hybride rechargeable 180 ch, Skoda Superb Combi TSI m-HEV 150 ch et Toyota Corolla Touring Sports 196 ch.

