2. Toyota Corolla Touring Sports (2023) - Sur route : plus de puissance et une efficience conservée

EN BREF Restyling Break compact Moteurs hybrides plus puissants (140 ou 196 ch) À partir de 32 400 € (1 000 € de plus que la berline)

La Corolla, c’est LE modèle incontournable chez Toyota. Depuis ses débuts en 1966, plus de 50 millions d’exemplaires ont été écoulés dans le monde au travers de 12 générations. Quel que soit le continent, le succès est au rendez-vous. Ainsi, en Europe, l’an passé, plus de 117 000 exemplaires ont été mis en circulation, faisant d’elle le deuxième modèle de la marque le plus vendu derrière la Yaris Cross. Situation similaire en France où elle constitue une valeur sûre du marché hexagonal et encore plus de celui des compactes puisqu'elle se situe à la 6e place de la catégorie derrière notamment les Peugeot 308, Renault Mégane, Citroën C4 et Volkswagen Golf. Et parmi les deux carrosseries au catalogue (berline et break), c’est justement cette version Touring Sports (break) qui représente la majorité des ventes avec 60% des commandes. Elle est même le break compact préféré des automobilistes européens devant la Kia Ceed SW et la Volkswagen Golf SW.

dailymotion Essai vidéo : Toyota Corolla Touring Sports (2023) - restylage mécanique

Devant cette situation, il ne fallait pas s’attendre à une révolution en matière de style.Toyota ne prend donc aucun risque et il n’y a les projecteurs avant et arrière qui changent très légèrement. Seules les versions « GR Sport », celle de notre essai reçoivent un traitement particulier plus significatif avec l’adoption de nouveaux boucliers avant et arrière, calandre, diffuseurs et jantes 18 pouces spécifiques.

Comme c’est le cas à l’extérieur, les évolutions intérieures sont minimes et portent principalement sur la modernisation de la planche de bord. Ainsi, dès le second niveau de finition, vous aurez droit à une instrumentation numérique de 12,3 pouces totalement paramétrable qui côtoie un écran multimédia tactile de 10 pouces, qui remplace l’ancien qui mesurait 8 pouces auparavant. Tout cela, peut être complété par un affichage tête haute en option inclut dans le pack Techno à 1 700 €. Rien à redire concernant le dessin toujours agréable et il en est de même des plastiques moussés valorisants.

Venons-en au sujet qui fâche avec les aspects pratiques et comme on pouvait s’y attendre pas de modification de ce côté-là. Alors certes, cette version Touring Sports avec son empattement plus grand de 60 mm fait mieux que la berline, mais on est très loin des références. Ainsi, les passagers arrière devront composer avec un espace aux jambes plutôt correct et il en est de même de la garde au toit. Et attention, c’est encore pire si vous choisissez le toit ouvrant panoramique (option à 1 100 €) qui vous privera de 22 mm supplémentaires.

Constat approximativement identique pour le volume de chargement. La berline doit se contenter de seulement 313 litres. Cette version break, fait bien évidemment mieux. Rien d’extraordinaire pour autant puisque le volume de chargement oscille suivant les motorisations entre 581 litres avec le 2.0 et 598 litres avec le 1.8. Banquette rabattue, on atteint un peu plus de 1 600 litres et on profite d’un plancher parfaitement plat.