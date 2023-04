A Lille, gagner jusqu’à 80 € par mois en laissant votre voiture au garage

Mardi dernier, la Métropole Européenne de Lille a lancé son programme anti-embouteillage « Changer, ça rapporte » avec une solution plutôt pertinente et incitative. En effet, les habitants de la Métropole qui n’utiliseront pas leur auto se verront créditer jusqu’à 80 € par mois. Le but est de changer les habitudes des conducteurs dits auto-solistes afin d’envisager le covoiturage, le télétravail ou de décaler le moment des trajets quotidiens.

Le but de ce dispositif est ainsi de limiter la pollution de l’air, de favoriser les moyens de transports plus vertueux (transports en commun, vélo…), mais aussi de soulager les principaux points de saturation. Une réduction du trafic de l’ordre de 6 % (- 750 véhicules) est espérée, grâce au "recrutement" de 5 000 participants.

Le déploiement du programme Ecobonus débutera sur les autoroutes A1 et A23 dès le mois de septembre (direction Lille entre 7h et 9h, et sens sortant entre 16h30 et 19h30). Chaque trajet évité donnera droit à une récompense de 2 €, dans la limite de 80 € par mois. L’argent sera directement versé sur le compte bancaire des participants, via l’ASP (Agence de Services et de Paiements).

Comment bénéficier de l'Ecobonus ?

Depuis le 3 avril, et ce, jusqu’au 12 mai, il faut effectuer une pré-inscription sur le site internet changercarapporte.fr. Entre les mois de mai et juin, l’éligibilité des automobilistes sera vérifiée en détectant les passages sur les axes concernés (A1 et A23) via la lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI). La Métropole va ainsi installer des caméras à cet effet sur les portiques où sont implantés les panneaux à messages variables. Pendant l’été, les conducteurs devront confirmer leur participation en fournissant des pièces justificatives (carte d’identité, RIB…) et créer un compte sur l’application dédiée. A noter que les modifications d’itinéraires ne sont pas éligibles au dispositif.

De septembre 2023 à juin 2024, le dispositif sera opérationnel, mais les trajets non effectués ne seront pas comptabilisés pendant les périodes scolaires.

Suite à cette expérience de plusieurs mois, la Métropole Européenne de Lille comptabilisera les gains (participants, trafic, pollution…). Si elle s’avère concluante, elle pourrait être déployée sur d’autres axes, à savoir l’A25 et la RN41, puis sur l’A22 et une nouvelle fois sur l’A1.