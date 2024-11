À partir du 1er décembre, faire appel à un dépanneur coûtera plus cher

Chaque année, l’intervention sur autoroute ou voie express augmente. Le cru 2024/2025 n’y échappe pas avec une revalorisation de 2,87 %, ce qui porte le tarif de 144,52 € à 148,67 €.

Ce prix correspond aux véhicules dont le PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) est compris entre 1,8 et 3,5 tonnes. Ce ne sont pas les seules conditions puisque les interventions doivent avoir lieu du lundi au vendredi entre 8h et 18h. Au-delà de 3,5 tonnes, il faut compter 183,83 € (contre 178,70 €) et des majorations de 50 % s’appliquent pendant la nuit, les week-ends et jours fériés.

Si les automobilistes doivent faire face à cette augmentation, la FNA se dit satisfaite en précisant que " les entreprises de dépannage-remorquage continuent de subir depuis plusieurs années une forte pression liée à la hausse de leurs coûts fixes (salaires, carburants, loyers, renouvellement des véhicules, …) et de leurs charges administratives."

25 % plus cher depuis 2012

Depuis 2012, les prix n’ont cessé d’augmenter pour atteindre des montants pour le moins élevés. La même intervention était alors facturée moins de 120 €, soit 25 % de moins qu'aujourd'hui ! Plutôt stables pendant les années 2015/2016, les tarifs ont connu de fortes valorisations en 2019, 2022 et 2023. Ceci a automatiquement un impact sur les primes d’assurance. Ces dernières ont grimpé de 16 % sur les neuf premiers mois de l’année.