A Rétromobile 2025, on célèbrera les Formule 1 qui ont fait gagner la France

Plus on s’approche de l’ouverture du salon Rétromobile 2025 et plus le programme se précise. Alors que le championnat du monde de Formule 1 vient de rentrer en hibernation après le sacre de Max Verstappen et de l’écurie McLaren, la prochaine édition du rendez-vous parisien servira de hors-d’œuvre à la saison 2025 de la discipline reine du sport automobile.

On y trouvera une exposition de 600 mètres carrés dans le pavillon 2, rassemblant tout de même 16 voitures couvrant 60 ans d’histoire de la Formule 1 française. De la Matra MS 80 championne du monde en 1969 avec Jackie Stewart à la Williams Renault FW19 championne du monde en 1997 avec Jacques Villeneuve en passant par la Benetton Renault de 1995 ayant sacré Michael Schumacher, il y aura de sacrées autos à voir.

Des pilotes, aussi

Et ce n’est pas tout : les pilotes français seront aussi de la partie : « Olivier Panis, avec ses 158 départs en Grand Prix ; Jacques Laffite, vainqueur de six courses ou encore Jean Alesi, qui compte 201 départs en Formule 1, Jean-Éric Vergne, 58 départs en Formule et actuel pilote chez DS en Formule E, René Arnoux, 7 fois victorieux en Formule 1 et bien d’autres qui seront annoncés dans les prochaines semaines ». Et si Alain Prost pouvait se glisser dans cette liste, lui dont la carrière est à l’honneur dans une nouvelle série passionnante ?