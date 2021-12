Accident de taxi à Paris : G7 stoppe les Tesla

La compagnie G7 vient de faire savoir qu'elle suspendait ses taxis Tesla à la suite d'un accident à Paris. Celui-ci a eu lieu le samedi 11 décembre, en début de soirée, dans le 13e arrondissement.

Le véhicule aurait brusquement accéléré. Le conducteur en a perdu la maîtrise, ne pouvant plus freiner. Un gros accident s'est alors produit, le véhicule venant d'abord percuter un cycliste rue d'Ivry puis deux piétons au niveau du croisement de la rue Tolbiac.

Ensuite, la Tesla a percuté un conteneur à verre et un feu de signalisation. Un troisième piéton a été touché, avant que l'auto finisse sa course folle dans une camionnette au milieu du croisement. Le bilan de l'accident est donc très lourd, puisque selon une source policière, il a provoqué sept urgences absolues et trois relatives.

G7 a en conséquence décidé de mettre en pause les Tesla. Selon la plate-forme, cela concerne 37 chauffeurs. Contactée, la marque américaine nous a fait savoir qu'elle "collabore avec les autorités et fournira les informations à sa disposition dans le cadre de l’enquête". Mais elle indique que "l'analyse initiale des données ne révèle aucune défaillance technique du véhicule".