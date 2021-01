Airbags : énorme rappel pour Ford aux Etats-Unis

L'organisme américain de sécurité routière, qui fait habituellement office simplement d'agrégateur de données sur les problèmes des constructeurs sur leurs modèles, vient d'ordonner à Ford de rappeler quelque 3 millions de véhicules sur le sol américain.

Pourquoi un tel ordre, alors que la NHTSA n'a pas pour habitude de contraindre ? Ford, mais aussi Mazda, s'étaient opposés aux campagnes de rappel des fameux airbags défectueux de l'entreprise japonaise Takata, qui a coulé depuis.

Le souci porte sur le système de gonflage du coussin, jugé défectueux par la NHTSA, mais qui ne poserait pas de problème pour la sécurité des conducteurs selon Ford et Mazda. Désormais, les deux marques sont obligées de rappeler : 3 millions pour Ford, dont des Ranger, Fusion, Edge, mais aussi des Lincoln et des Mercury, et 5800 seulement pour Mazda.

Il faut rappeler que depuis 2013, une vingtaine de personnes ont trouvé la mort à cause d'un défaut de gonflage de ces airbags, dû notamment à l'utilisation du nitrate d'ammonium, qui se détériore avec le temps et peut exploser sous l'effet de l'humidité ou de la chaleur.