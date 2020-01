« Airbus » de la batterie : 200 emplois en perspective en Charente

Pour qui en doutait encore, la création d’un Airbus de la batterie suit son chemin. Le 24 janvier, le ministre de l’économie et des finances Bruno Le Maire et son homologue allemand se rendront ensemble à Nersac (Charente), où sera érigée d’ici 2022 une usine-pilote de production de cellules lithium-ion. Le site appartient à Saft (groupe Total), et le projet implique également le groupe PSA.

Le ministre en a fait l’annonce hier dans une interview publiée par le Journal du dimanche, précisant que 200 emplois seraient créés dans un premier temps. Plus optimiste, le président de la région Nouvelle Aquitaine Alain Rousset table même lui sur « 300 à 400 emplois ».

Rappelons que début décembre, l’Union européenne avait donné son accord pour la création d’un « Airbus de la batterie » évoqué à de multiples reprises par Caradisiac, avec à la clé le versement de la somme de 3,2 milliards d’euros par 7 états membres à un consortium composé de 17 entreprises.

Avec ce projet, l’Europe va s’attacher à combler son retard sur la Chine, leader incontesté du secteur. Cette dernière représente la quasi-totalité des cellules lithium-ion produites dans le monde, quand l’Europe pèse aujourd’hui 1%.

Selon une étude récemment publiée par le Boston Consulting Group, quelques 2,8 millions de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont été produites en 2019 dans le monde. Deux ans plus tôt, le même organisme avait estimé ce chiffre s’établirait 2 millions seulement : le développement est donc plus rapide que prévu, et il est plus que temps pour l'Europe d'accélérer le mouvement.

La même étude du BCG estime que les véhicules 100% électriques atteindront 18% des ventes mondiales à l’horizon 2030, contre seulement 2% aujourd’hui.