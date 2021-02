Alfa Romeo et DS vont travailler ensemble

DS n'est plus la marque premium de PSA. C'est désormais une des marques premium de Stellantis, le nouveau groupe né de la fusion entre PSA et FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Les 14 labels de Stellantis ont d'ailleurs été répartis dans des blocs selon leur positionnement sur le marché.

DS a donc été logiquement placé dans le sous-groupe premium avec Alfa Romeo. Une cohabitation qui ne doit pas donner naissance à des craintes sur l'avenir d'un des deux constructeurs, Carlos Tavares ayant assuré qu'aucun label n'est menacé. D'ailleurs, Alfa et DS sont rejoints dans le groupe premium par Lancia !

Lors de sa première conférence de presse en tant que patron de Stellantis, Carlos Tavares a même répété à de nombreuses reprises que l'assemblage des marques était une chance pour elles. Stellantis va en effet multiplier les projets communs et permettre ainsi de renouveler et élargir les gammes en partageant les coûts. C'est la stratégie des "voitures sœurs", qui ont un maximum d'éléments non visibles identiques. Exemple de cette stratégie : les Opel Corsa et Peugeot 208.

On attend une série d'annonces dans les prochaines semaines, maintenant que la fusion est bouclée. Mais lors de la présentation de la nouvelle DS4, Béatrice Foucher, qui dirige DS, a déjà laissé entendre que sa marque va se mettre au travail avec Alfa Romeo.

Un des premiers fruits du rapprochement serait la remplaçante de la Giulietta, qui reprendrait ainsi la base de la DS4. Pour les plus grands modèles, DS pourrait tirer avantage de la transmission intégrale d'Alfa.