Alfa Romeo "ne perdra plus d'argent"

Dans le méga-groupe Stellantis, Carlos Tavares (patron de l'ensemble) a assuré que chaque marque aura sa chance. Certaines relances seront toutefois plus importantes que d'autres, notamment celle d'Alfa Romeo. La renommée de la firme italienne est un atout. Le Biscione garde aussi une bonne image dans l'esprit du grand public, à la fois chic et sportive.

Autre élément qui plaide en la faveur d'Alfa : un ancrage premium, un terrain qui dégage de meilleures marges. Et c'est bien là le premier souci de Carlos Tavares : chaque marque a sa chance si elle est rentable. Alfa Romeo a longtemps accumulé les pertes. Mais son patron, Jean-Philippe Imparato, a fait savoir à l'AFP que la marque est "devenue à nouveau rentable à la fin de l'année 2021".

Les ventes ont pourtant été au plus bas, avec 55 000 livraisons. Même Cupra a fait mieux ! Alfa est bien sûr plombé par l'absence de nouveauté. En 2021, la gamme était composée de la Giulia et du Stelvio, des modèles lancés en 2016 et 2017. Mais le bout du tunnel est en vue. La marque vient de présenter son premier SUV compact, le Tonale.

Jean-Philippe Imparato s'est d'ailleurs exprimé lors d'une visite de l'usine de Pomigliano d'Arco, près de Naples, où vient de commencer l'assemblage des pré-séries du Tonale. La production sera vraiment lancée en mai, pour une arrivée du modèle dans les concessions en juin. L'objectif est de sortir au moins 40 000 Tonale par an. Et Alfa espère même grimper à 70 000.

Ensuite, comme l'a déjà dit Jean-Philippe Imparato, il y aura une nouveauté par an. On a souvent entendu ces promesses avec Alfa Romeo. Sous l'ère Sergio Marchionne, on se souvent de plans qui promettaient monts et merveilles et qui n'étaient jamais respectés. Mais sous Stellantis, on est sérieux. Jean-Philippe Imparatto explique que "la première phase du plan est validée et financée jusqu'à 2027". On est aussi modeste, puisque l'objectif est d'atteindre 200 000 ventes. Sergio Marchionne rêvait de la barre des 400 000 unités. 200 000, cela semble peu, Porsche étant par exemple déjà à 300 000. Mais priorité à la rentabilité : Alfa "ne perdra plus jamais d'argent".

Après le Tonale, il y aura un autre SUV, urbain. Puis Alfa devrait lancer une compacte et renouveler les Giulia et Stelvio. Le premier modèle électrique est prévu pour 2025. Toute la gamme sera électrique dès 2027. Jean-Philippe Imparato a aussi évoqué le projet d'un gros SUV, de taille Audi Q7, qui permettra à Alfa d'augmenter ses ventes sur le haut de gamme, et sur les marchés américains et chinois.