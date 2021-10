Alfa Romeo promet une nouveauté par an

Voilà cinq ans qu'Alfa Romeo n'a pas dévoilé une "vraie" nouveauté. C'était le Stelvio. Depuis, la marque se contente de séries spéciales et de mises à jour. Pas étonnant donc que les ventes soient retombées au ras des pâquerettes. Mais la relance de la firme italienne se profile.

Jean-Philippe Imparato, qui a pris les commandes d'Alfa début 2021 lorsque le mariage entre PSA et Fiat a été conclu, a annoncé que le Biscione va dévoiler un nouveau modèle par an à partir de 2022.

Le fer de lance de ce renouveau sera le Tonale, le premier SUV compact d'Alfa. Celui-ci sera dévoilé en mars prochain et rejoindra les concessions en juin. Très attendu, le modèle avait été encore un peu retardé par Jean-Philippe Imparato, qui avait jugé la version hybride rechargeable pas au niveau de la concurrence.

En 2023, Alfa devrait dévoiler un autre SUV, sur le segment des véhicules urbains. La suite reste plus floue. On évoque une nouvelle compacte, qui pourrait être lancée en 2024. Puis il faudra ensuite songer au renouvellement des Giulia et Stelvio.

Pour ces modèles, Alfa Romeo devrait attendre l'arrivée des nouvelles plates-formes dédiées à l'électrique de Stellantis. Alfa a d'ailleurs déjà annoncé qu'il deviendra une marque 100 % électrique dès 2027.