Alfa Romeo : série spéciale Stelvio Veloce Ti

Voilà une nouvelle série spéciale "Ti" pour une Alfa Romoe, et c'est un SUV qui en bénéficie. Le Stelvio Veloce Ti, basé sur la finition Veloce, est exclusif à la France. Avec une esthétique plutôt agressive, résultat de l'adoption de certains attributs du Stelvio Quadriofoglio, le Veloce Ti se muscle : nouvelles jantes 21 pouces, bouclier avant spécifique, siège sport en cuir et Alcantara, ciel de toit noir et inserts en carbone rendent l'ambiance très sportive.

Les éléments spécifiques de cette édition spéciale par rapport à la finition Veloce sont les suivants :

Sellerie cuir et Alcantara

Planche de bord en cuir

Inserts en fibre de carbone

Toit ouvrant panoramique

Coques de rétroviseur en carbone

V de calandre en carbone

Hayon à ouverture mains-libres

Pack drivers assistance + (conduite autonome de niveau 2)

Chargeur de téléphone à induction

Au total, cela représente 7400 € d'équipements de série supplémentaires, mais en tenant compte de la hausse du prix par rapport à un Veloce, l'avantage client n'est au final que de 1900 €. En effet l'Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti débute à 67 300 € en diesel 210 ch et quatre roues motrices et à 68 700 € en essence 280 ch et quatre roues motrices.