Alfa Romeo Tonale : la gamme, prix à partir de 35 400 €

Le choix des moteurs

Le Tonale débute sa carrière avec le nouveau bloc 1.5 "Hybrid". Le système ici est à mi-chemin entre l'hybridation légère et l'hybridation simple : le moteur électrique de 15 kW est associé à la boîte de vitesses double embrayage 7 rapports. Le véhicule peut faire de courtes distances en électrique. Deux niveaux de puissance sont au menu : 130 et 160 ch. La 160 ch reçoit un turbocompresseur à géométrie variable.

Les finitions et principaux équipements de série

Super : jantes 18 pouces, feux de route automatiques, feux arrière full LED, freinage d'urgence automatique, alerte anticollision, alerte franchissement de ligne, reconnaissance des panneaux, détection fatigue du conducteur, régulateur de vitesse adaptatif, climatisation auto bizone, instrumentation numérique 12,3 pouces, navigation sur écran tactile 10,25 pouces, rétros électriques et chauffants.

Sprint : Super + radars stationnement AV/AR, chargeur téléphone à induction, accès mains libres, siège conducteur électrique, banquette 60/40, volant sport cuir.

Ti : Sprint + caméra de recul, hayon électrique, phares Matrix LED, jantes 18 pouces Ti.

Veloce : Ti + jantes 19 pouces, suspensions actives, étriers de freins Brembo rouges.

La série spéciale

Le Tonale existe avec une série spéciale de lancement qui fait le plein d'équipements. L'Edizione Speciale a en série la conduite assistée de niveau 2 (régulateur de vitesse adaptatif, centrage dans la voie), les phares Matrix LED, l'instrumentation numérique 12,3 pouces, l'écran tactile 10,25 pouces avec la navigation, le chargeur à induction, la connexion sans fil Apple Car Play (et filaire Android Auto), le hayon électrique ou encore la vision 360°. Cette variante soigne son look avec des jantes de 20 pouces et des étriers de frein peints en rouge.

Les prix