Allemagne : limiter la vitesse sur autoroute pour réduire le CO2

Petit à petit, l'argument "écologie" fait son chemin dans les débats sur l'instauration d'une limitation de vitesse sur autoroute en Allemagne. Et à l'occasion de la Saint Valentin, les parlementaires du Bundesrat (chambre Haute allemande du pouvoir) vont débattre sur plusieurs propositions de lois pour le Code de la route... dont la fameuse limitation à 130 km/h sur l'autoroute, sous la pression de plus en plus grande des opposants à la vitesse libre.

Mais l'argument sécuritaire n'est plus seul. L'écologie pourrait convaincre, dans un pays qui se cherche un peu au niveau environnemental (l'Allemagne vient d'ouvrir une énorme centrale à charbon). Une première étude, datant de la fin des années 90, estimait à "2 à 3 millions de tonnes de CO2 par an" la réduction possible grâce à l'instauration d'une limitation de vitesse.

Une valeur confirmée par une seconde étude en 2018 et par une troisième faite par l'ADAC elle-même (association des automobilistes français), qui a récemment changé de position. Elle se déclare en effet neutre, désormais, dans un débat où elle a longtemps porté la liberté de la vitesse.

Ces 2 millions de tonnes sont à mettre en parallèle des 168 millions de tonnes annuelles de CO2 dues aux transports en Allemagne. C'est peu, mais c'est un gain supérieur au pourcent avec facilité ! Et selon d'après certains spécialistes, il y aurait un double effet : l'arrêt de la vitesse illimitée permettrait de réduire (un peu) les ventes de gros véhicules (lourds/puissants), qui ont le plus gros impact sur les rejets de CO2. Un avis qui n'est pas partagé par tous, puisque certains mettent en avant l'exemple Suisse, où les autoroutes sont limitées à 120 km/h, où les amendes sont très salées, mais où les véhicules haut de gamme (allemands...) se vendent encore plus facilement. Le débat s'annonce donc aujourd'hui complexe au Bundesrat.