Alpine A110 Sports X : une version SUV du coupé A110

Y aura-t-il bientôt un SUV dans la gamme Alpine ? L'idée est souvent évoquée, à la manière de ce qu'a fait Porsche avec ses Cayenne et Macan, mais la marque n'a jamais officialisé un tel projet. Elle va elle-même relancer la machine à rumeurs avec la présentation surprise de ce concept A110 Sports X. Le véhicule a été dévoilé à l'occasion de l'inauguration du Festival International Automobile 2020, à Paris, en présence de Patrick Marinoff, directeur général de la marque depuis l'automne.

Le Sports X est une A110 revue à la sauce baroudeur. Le coupé a ainsi été surélevé de 60 mm et la carrosserie a été élargie de 80 mm. Le modèle arbore ici des protections au niveau des bas de caisse et des passages de roues ! Sous certains angles, le véhicule peut faire penser au concept DBX d'Aston Martin (dévoilé en 2015).

Le design de l'A110 a été revu avec de nouvelles ouvertures dans le bouclier avant, plus grandes, ou encore des ouïes verticales au niveau des feux. Ce modèle est taillé pour la montagne, thème cher à la marque, avec un porte-skis fixé au niveau de la lunette. Les pneus sont plus épais. Cette A110 a une silhouette bicolore, avec une partie supérieure et un capot peints en noir.

La marque, qui a publié ces premières photos sur ses réseaux sociaux, ne nous a pas encore fait parvenir les détails techniques. On devrait en savoir rapidement plus sur le véhicule, et avoir une galerie d'images complète.