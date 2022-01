Alpine : des annonces à venir pour l'usine de Dieppe

Vendredi, Bruno Le Maire consacrera un déplacement au secteur automobile et à la reconquête industrielle. Pour cela, il sera à Dieppe et visitera l'usine Alpine, en compagnie de Luca de Meo, directeur général de Renault.

À cette occasion, Luca de Meo annoncera le nouveau véhicule qui sera produit sur le site. Celui-ci prendra la relève de l'actuelle A110, dont la production a été lancée en 2017. Si le ministre se déplace, c'est donc pour saluer la pérennité de l'usine, qui a été remise en question en 2020 quand Renault a présenté un plan d'économies.

Dieppe ne fermera donc pas et sera chargé de l'assemblage d'un des trois nouveaux modèles d'Alpine, qui va devenir dès 2024 une marque uniquement électrique. Il y aura ainsi une version Alpine de la R5, un inédit crossover sportif de segment C, qui sera basé sur la plate-forme CMF-EV (celle de la Mégane électrique) et une nouvelle A110, électrique donc, qui sera développée avec Lotus.

Dans le lot, le SUV serait prévu pour Dieppe, une info qui avait été éventée par le député local Sébastien Jumel en septembre 2021, au moment où le groupe Renault avait annoncé son intention de faire produire en France neuf nouveaux véhicules.

On espère en savoir plus sur ce modèle, peut-être son nom, à l'occasion de la visite de l'usine, à laquelle nous assisterons.