Alpine, sponsor du Ballon d'Or

Vous connaissez désormais le "COTY" (Car of the year), cette élection de la voiture de l'année qui a lieu chaque année, et livre son verdict logiquement à l'ouverture du salon de Genève. Le monde de l'automobile étant fréquemment lié à celui du football, n'oublions donc pas non plus l'équivalent footballistique du COTY, à savoir le fameux Ballon d'Or, qui sera connu ce soir. Selon la presse spécialisée, le français Karim Benzema serait en bonne position. Ce trophée récompense celui qui est attribué chaque année est un véritable accomplissement pour le vainqueur, au même titre que la voiture de l'année pour le constructeur.

Et en 2021, la cérémonie s'est trouvée un associé automobile de choix. Alpine est partenaire officiel du Ballon d'Or ! Le constructeur rappelle dans son communiqué qu'il a été fondé en 1955, un an avant la création du mythe Ballon d'Or par France Football, aujourd'hui propriétaire du concours.

Celui-ci n'a pas de vocation sportive particulière (à la différence d'un vrai titre), mais c'est une sorte de réussite ultime pour le joueur qui peut par la suite faire valoir ses compétences sur un marché du football toujours plus concurrentiel et porté financièrement vers le haut. L'équivalent automobile permet le même type de reconnaissance : un titre de voiture de l'année permet au constructeur de le clamer haut et fort sur les supports publicitaires en tout genre.