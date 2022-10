Amazon va livrer les Français avec des camions électriques

Comme la plupart des grandes sociétés du monde, Amazon soigne son image et cherche à passer pour une entreprise vertueuse en réduisant ses émissions polluantes et de CO2. A ce titre, elle veut donc transformer son parc de véhicules nécessaires pour la livraison des produits qu'elle achemine, le plus souvent dans des semi-remorques diesel en Europe et des fourgonnettes au mazout pour aller jusqu'au client.

Alors que la société utilise déjà environ 3000 utilitaires à zéro émissions sur le Vieux Continent actuellement, Amazon va investir un milliard d'euros en Europe pour convertir son parc de véhicules. Les communicants du géant américain précisent que 250 millions d'euros bénéficieront directement aux activités de transport de la société en France. Amazon prévoit d'utiliser environ 10 000 utilitaires électriques d'ici 2025 en Europe, mais aussi pas moins de 1 500 poids-lourd à zéro émissions dont 300 rien que pour la France.

Des camions Tesla et des vans Mercedes-Rivian ?

Alors, quels véhicules serviront à livrer les colis d'Amazon en Europe ? Concernant les poids-lourd, le nouveau Tesla Semi 100% électrique et ses futurs concurrents feront sans doute l'affaire. Du côté des utilitaires plus légers, l'offre devrait également devenir pléthorique sur le marché dans les années à venir pour les modèles électriques. Rappelons qu'au Etats-Unis, Amazon a lancé un grand partenariat avec Rivian pour se faire livrer 100 000 fourgonnettes électriques. Et avec les récentes annonces de Mercedes et Rivian pour mettre en place la construction de nouveaux véhicules utilitaires électriques produits en Europe, il y aura probablement de quoi servir parfaitement les besoins d'Amazon chez nous.