Le 1er camion Tesla livré le 1er décembre à Pepsi

Dès ce 1er décembre 2022, Tesla ne sera officiellement plus un simple constructeur de voitures. Outre les berlines Model 3 et Model S, les SUV Model Y et Model X, l'imminent pick-up Cybertruck et la future supercar Roadster, le constructeur américain se prépare en effet à livrer les premiers exemplaires de son gros camion semi-remorque aux clients. Dans un message publié sur son compte Twitter, le patron de Tesla Elon Musk affirme que « la production du Semi vient de débuter et que les livraisons à Pepsi sont prévues pour le 1er décembre prochain ». La marque Pepsi en a d'ailleurs commandé 100 et Walmart pas moins de 130.

Le Semi, c'est ce gros camion tracteur électrique capable d'abattre le 0 à 100 km/h en cinq secondes, ou 20 lorsqu'il est attaché à une remorque de 36 tonnes. D'après le cahier des charges originel, il devait exister en deux versions offrant 300 et 500 miles d'autonomie, soit respectivement 482 et 804 kilomètres. Grâce aux nouveaux « Megachargeurs » de Tesla, il doit aussi pouvoir récupérer plus de 600 kilomètres d'autonomie en 30 minutes seulement.

Bientôt en Europe

Après les Etats-Unis, le Tesla Semi doit également venir sur le marché européen. Probablement le temps de construire les Megachargeurs qui lui permettront de circuler sur le Vieux Continent sans encombres. Aux Etats-Unis, il coûtera 150 000 dollars pour la version 300 et 180 000 dollars pour la version 500.