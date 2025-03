On n'a pas encore le choix entre un camping-car Pilote ou Challenger, et un modèle Changan voir un Deddle. Pourtant, ces deux dernières marques chinoises pointent le bout de leur museau par chez nous, même si elles ne sont pas encore présentes en France.

Car si ces marques chinoises de maisons roulantes n’avaient pas envie d'être vendues sur le vieux continent, pourquoi exposer dans le plus gros salon européen du genre ? C’est ce qu’a fait l’une d’entre elles au récent salon de Düsseldorf en Allemagne. Et pas sur un petit stand discret avec deux tabourets et trois flyers à distribuer.

Un modèle ultra haut de gamme, pour commencer

Cette marque s’appelle Deddle et elle est venu exposer deux modèles, parfaitement adaptés à l’Europe, puisque leurs porteurs viennent de chez nous. Sur une base d’Iveco Daily, constructeur présent en Chine depuis des lustres, Deddle a implanté une cellule ultra haut de gamme. Et un modèle plus raisonnable, installé sur un Ford Transit.

La structure de ce Deddle RV est en fibre de carbone, pas moins. Une solution idéale pour le poids, la rigidité et la solidité, beaucoup moins pour le porte-monnaie. Sur ce modèle, les parois s’agrandissent. À l’intérieur, le camping-cariste dispose d’un lave-linge, d’un four à micro-onde et de tout ce qu’il faut à son futur propriétaire pour lui rappeler son home sweet home. Il dispose aussi, sur toit, d'un bataillon de panneaux solaires histoire de lui garantir une certaine autonomie.

Un camping-car plus que parfait, donc, et disponible à la vente en Allemagne, sauf qu’il est annoncé à 450 000 euros. Évidemment, l’engin, à ce prix-là, ne risque pas de faire un tabac, mais Deddle en est conscient. Ce modèle ultra haut de gamme est exposé pour démontrer le savoir-faire du constructeur, car celui qui est capable de fabriquer du très haut de gamme est capable de moins chic et moins cher.

Comme cet autre camping-car, toujours à capucine de la même marque, mais sans carbone et avec un porteur Ford Transit. Un modèle qui n’est pas encore disponible en Europe, mais qui ne saurait tarder à l’être, à un prix inconnu pour le moment, mais forcément moins élevé que le modèle ultra premium.

La question des tarifs est évidemment primordiale pour un fabricant chinois qui entend débarquer en Europe. Et, à titre indicatif, une autre marque de l’Empire du milieu qui tenterait volontiers l’aventure du vieux continent propose un camping-car de 6 places, à moins de 40 000 euros.

Dans le collimateur de Bruxelles ?

Pour ce tarif, le propriétaire dispose d’un frigo, d’une salle de bains et de tout ce qui équipe les modèles européens. Mais surtout, ce Changan a une sacrée gueule, plus américaine que chinoise d’ailleurs. En plus, c’est un modèle 4x4, avec un moteur essence de 211 chevaux et une boîte auto à 6 rapports.

Le seul souci pour ces constructeurs asiatiques qui veulent vendre leurs engins chez nous a une forme de barrière douanière qui se dresse devant eux, même si Bruxelles est moins intransigeant avec les voitures thermiques et qu’aucun camping-car électrique n’est au programme. Difficile de ne pas être dans le collimateur tout de même, à moins que les usines Iveco européennes n’acceptent de monter les cellules Deddle arrivant d’Asie. Et que l'UE n'y regarde pas de trop près.