Iveco, c'est du Jolly !

Ces deux nouveaux fourgons électriques feront leur apparition dès l'an prochain sur le marché des utilitaires sous la marque Iveco. Il y a un moyen et un grand, le eJolly et le eSuper Jolly. Tous deux sont réalisés sur la base des fourgons électriques moyens et grands de Stellantis. Ce qui fait que le "nouveau" Iveco eJolly est le même véhicule que le Peugeot e-Expert, le Citroën ë-Jumpy, le Fiat E-Scudo, l'Opel Vivaro-e et le Toyota ProAce Electric… Quant au "nouveau" grand fourgon eSuper Jolly, c'est une valeur sûre, éprouvée même : sa base est commune avec les Fiat Ducato, Citroën Jumper et Peugeot Boxer, nés en 2006…

Batteries au choix

L'Iveco eJolly est un fourgon moyen électrique, parfait pour aller travailler dans les centres-villes puisque relativement compact et d'une hauteur maximale de 1,90 mètre. Il est proposé avec des PTAC de 2,78 à 3,2 tonnes et sa charge utile maximale est de 1 175 kilos. Ce fourgon est doté d'un moteur électrique de 100 kW (136 chevaux) développant un couple de 260 Nm. Deux capacités de batterie sont proposées au choix. La première, de 49 kWh, apporte une autonomie maximale pouvant atteindre 224 kilomètres. La seconde, de 75 kWh, porte l’autonomie à 352 kilomètres. La recharge rapide jusqu'à 100 kW permet de récupérer 100 kilomètres en une quinzaine de minutes.

L'Iveco eSuper Jolly est un grand fourgon, taillé pour la messagerie et le transport traditionnel. Il est proposé avec des PTAC allant de 3,5 à 4,25 tonnes. Son volume utile peut aller jusqu'à 17 m3 et la charge utile peut atteindre 1,4 tonne. Ce véhicule est équipé d'un moteur électrique d'une puissance de 200 kW (270 chevaux) développant un couple de 410 Nm. Avec sa batterie haute densité de 110 kWh, ce fourgon affiche une autonomie maximale de 420 kilomètres. Grâce à la une recharge ultra-rapide, le eSuper Jolly peut récupérer 100 kilomètres d'autonomie en 15 minutes.

Concurrent du… Daily

Ces deux nouveaux véhicules seront commercialisés au premier semestre 2026, à des tarifs qui ne sont pas encore communiqués. Ils viendront prendre place dans la gamme utilitaire d'Iveco aux côtés du Daily, qui ne s'attendait peut-être pas à pareille concurrence interne, puisqu'il est lui-même grand fourgon électrique. Deux utilitaires similaires sous une même marque… étonnant non ? Même constat pour le eMoovy, qui vient d'apparaître dans la gamme en tant que châssis-cabine électrique, ce que a priori sait aussi être le eJolly…