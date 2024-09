Iveco élargit son offre avec l'eMoovy

Iveco ouvre sa gamme à d'autres utilitaires légers que le Daily. Il s'appelle eMoovy et s’inscrit dans le segment intermédiaire des 2,5 t à 3,5 tonnes. C'est aussi le premier et le seul châssis-cabine totalement électrique de ce segment. Ce véhicule a été développé avec le constructeur sud-coréen Hyundai et il vient tout juste d'être dévoilé au salon international des transports de Hanovre en Allemagne.



Le eMoovy est réalisé sur une plateforme eLCV construite par Hyundai. D'une longueur de 5,32 mètres, pouvant aller avec une conversion jusqu'à 5,80 mètres, ce châssis-cabine est un véhicule parfaitement adapté à toutes les transformations pour de nombreuses applications, de la livraison urbaine au transport frigorifique jusqu'aux bennes de chantiers ou paysagistes. Le volume utile peut aller jusqu'à 10 m3 de volume utile et la charge est de 1,5 tonne.

Batteries au choix

Le moteur électrique développe une puissance de 160 kW soit 215 chevaux et un couple maximal de 350 Nm. Deux packs de batteries sont proposés au choix d'une capacité de 63 kWh et 76 kWh, apportant une autonomie maximale de 320 kilomètres en cycle WLTP avec la grosse batterie. Pour recharger, plusieurs solutions : la charge rapide jusqu'à 350 kW, permettant de récupérer 100 kilomètres d'autonome en moins de 10 minutes, ou la charge standard en courant alternatif en mode 2 monophasé jusqu'à 7 kW et triphasé jusqu'à 11 kW.



À noter que le véhicule peut fournir une alimentation en courant alternatif 230V à des charges électriques allant jusqu'à 3,6 kW, bien pratique pour faire fonctionner des équipements et des outils électriques ou être utilisée par les carrossiers pour alimenter des carrosseries montées comme des caisses réfrigérées.

Pour Luca Sra, patron des camions et utilitaires chez Iveco, « ce premier véhicule entièrement nouveau né de notre partenariat avec Hyundai témoigne de notre engagement en faveur de la mobilité zéro émission. Avec l'eMoovy, nous élargissons encore notre offre de propulsion électrique, en entrant dans un nouveau segment pour offrir à nos clients un plus grand choix de solutions efficaces ».