Toyota complète sa gamme d'utilitaires

Il y a déjà le Proace et le Proace City, voici le Proace Max. Avec lui, Toyota Professional dispose désormais d'une gamme d'utilitaires complète, allant de la fourgonnette au grand fourgon en passant par le moyen… Les trois de chez Toyota sont en fait trois véhicules Stellantis. Le Proace City est à l'identique des Peugeot Partner et autre Opel Combo. Le Proace n'est autre que le Citroën Jumpy ou le Fiat Scudo et le Proace Max est une copie du Fiat Ducato ou du Peugeot Boxer. Ce qui signifie que les nouveautés proposées par Toyota sont celles apparues récemment sur toute la gamme des utilitaires Stellantis.

Nouvelle face avant

Par ordre de taille, voici donc le Proace City. Nouveau design extérieur avec une nouvelle face avant très distinctive. Du neuf à l'intérieur également avec une planche de bord inédite, un nouveau volant et diverses évolutions. Le Proace City est toujours disponible en deux longueurs, Medium ou Long, ainsi qu'en cabine approfondie pouvant transporter jusqu'à 5 personnes.

Quatre motorisations peuvent prendre place sous le capot du Proace City : électrique de 136 chevaux, essence de 110 chevaux et Diesel de 100 ou 130 chevaux. Les prix débutent à 21 300 € HT pour le modèle essence et 22 300 € HT pour le Diesel. Quant au Proace City Electric, il démarre à 32 700 € HT.

Vient ensuite le Proace, qui est le fourgon moyen de la gamme Toyota Professional. Pour lui aussi, une vraie nouvelle face avant, originale et novatrice, avec la grille de calandre qui disparaît de la partie supérieure pour gagner la partie inférieure. Du nouveau aussi à bord avec… une nouvelle planche de bord et un nouveau volant cuir. Ce Proace est proposé avec des motorisations électrique et Diesel. En électrique, l'offre tourne autour d'un moteur de 100 kW (136 ch) et de deux batteries de 50 ou 75 kWh au choix. Du côté des Diesel, il y a un 2 litres de 140 ou 180 chevaux, et un 1,5 litre de 120 chevaux. Côté tarifs, le Proace Diesel démarre à 30 600 € HT. Le ProAce Electric est commercialisé à partir de 38 350 € HT.

Le petit dernier est un grand

Venons-en à la véritable nouveauté de cette gamme Toyota, le Proace Max. Comme son nom le laisse deviner, c'est lui le plus grand de la famille. Ce grand fourgon reprend toutes les caractéristiques des autres fourgons de même taille de chez Stellantis. Réalisé sur deux empattements (3,45 m et 4,03 m), il est proposé en trois longueurs (5,41 m, 5,99 m et 6,36 m) et trois hauteurs (2,25 m, 2,52 m et 2,76 m), offrant ainsi six combinaisons, de L2H1 à L4H3, et des volumes utiles allant de 11 à 17 m3.



Le Proace Max sera disponible en Diesel et en électrique. En Diesel, le choix pourra se faire entre trois puissances de 120, 140 ou 180 chevaux, avec des boîtes de vitesses manuelles à 6 rapports ou automatique à 8 rapports. En électrique, le Proace Max affiche une puissance de 270 chevaux (200 kW) et un couple de 410 Nm. Il sera disponible avec une batterie d'une capacité utile de 110 kWh, apportant une autonomie maximale annoncée de 430 kilomètres.

Les PTAC des versions Diesel sont de 3,3 ou 3,5 tonnes. La charge utile est au maximum de 1425 kilos et la capacité de remorquage atteint 3 tonnes avec une remorque freinée.



En électrique, le PTAC est de 3,5 ou 4,25 tonnes, mais bien qu'il s'agisse dans ce cas d'un poids lourd, ce véhicule peut être conduit par dérogation avec le permis B. Ces modèles 100 % électriques sont uniquement proposés en quatre tailles : L3H2, L3H3, L4H2 et L4H3. La charge utile va selon les versions de 700 à 1500 kilos et la capacité de remorquage peut atteindre 2400 kilos.

Un mot sur les prix : l'entrée de gamme du Proace Max Diesel se situe à 34 400 € HT tandis que la version électrique démarre sa grille tarifaire à partir 53 400 € HT.