Après une sombre année 2024, l'incertitude pointe sur le marché des flottes.

Sans surprise, le noir scénario s'est déroulé comme prévu. Le marché des flottes termine l'année en berne, sans fleurs ni couronnes. En 2024, les mises à la route VP et VUL ont reculé de 4,4 % sur les canaux B2B (LLD, entreprises et administrations), avec 792 087 unités écoulés en 12 mois selon AAA Data. Sur le dernier mois de l'année, le marché des flottes a même chuté de 12 %. Le coup de grâce d'une année chahutée.

Malgré un très léger soubresaut en décembre (+0,1 %, 55 045 unités), la catégorie des voitures particulière a connnu un recul des immatriculations de -7,5 % (avec 501 861 mises à la route) sur l’ensemble de l’année.

VUL et hybrides gagnants

En décembre les ventes VUL ont chuté de 3,2 % (26 093 immatriculations). Mais sur l’ensemble de l’année le bilan reste positif avec une hausse des immatriculations de 1,6 % (290 226 unités). Sur ce segment, les professionnels continuent de privilégier les motorisations diesel. Le gas-oil représente 74,5 % de parts de marché (74,8 % en 2023) loin devant l’essence (12,4 %) et l’électrique (7,7 %) dont les immatriculations sont en recul de 0,7 % par rapport à 2023.

Au cœur de la sinistrose, l’électrification des flottes continue de croître. Les hybrides (+22,1 %, 236 837) accaparent désormais 47,2 % de part de marché VP. Le full électrique (+5,3 %, 69 449) progresse toujours et représente désormais 13,8 % des ventes B2B, contre 12,2 % en 2023. L’inexorable chute des motorisations essence (-29,8 %) et diesel (-32,7 %) perdurent. La thermique ne représente ainsi que 36,8 % du marché VP B2B contre près de la moitié du parc (49,2 %) en 2023.

Crise ou attentisme

Les plus optimistes, voient en 2024 une année sombre mais pas catastrophique. Le Journal des Flottes note « qu’il s’agit de la troisième meilleure année depuis 2018 pour le marché VP B2B après 2019 (543 858) et 2023 (542 720). C’est pourquoi le terme de crise n’est sans doute pas approprié à la situation actuelle ». Les entreprises ont besoin de renouveler leurs flottes et ainsi sécurisé leur outil de travail. Mais sans doute le font-elles avec parcimonie et circonspection. L’année avait pourtant bien commencé.

Les ventes de véhicules particuliers affichaient une bonne tenue jusqu'à fin avril (+5,7 %), avant d’enchaîner dès le mois de mai des résultats mensuels systématiquement négatifs. À partir d’août les ventes d’utilitaires légers ont également commencé à dévisser dans des proportions importantes. Au cœur de l'été les ventes VUL plongent de près de 16 %. Dans son sillage, l'ensemble du marché évolue en territoire négatif, les ventes de VP sur ce même mois connaissent un repli - 25,56 %. Les mois suivants, le marché demeure morose. Au final, le compte n’y est toujours pas. Il manque 41 997 VP et 70 515 VUL immatriculées pour égaler les chiffres de 2019. Soit au total un déficit de 112 000 véhicules (VP + VUL) mis à la route. Un sacré écart que le marché ne semble pas près de rattraper.

Les entreprises, en attendant les débats sur le prochain budget 2025 et la future loi de finance, vont continuer, en ce début d’année, à faire preuve de prudence et de patience. Pas sûr que le marché reparte rapidement à la hausse.