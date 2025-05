Assistance auto : vos ennuis font leurs (bonnes) affaires

Quand votre voiture vous lâche, eux non. Panne, incident ou accident, les assisteurs sont disponibles 24/24 tous les jours de la semaine pour vous venir en aide où que vous soyez.

Avec 12 500 employés, l'Union des Assisteurs (UDA) regroupe les neuf plus importantes sociétés de l’assistance1, tous secteurs confondus. Si en mars dernier le groupement dévoilait avoir traité 12 820 000 dossiers en 2024 (+2 % vs 2023) dont " 8 130 000 uniquement sur l’activité automobile qui progresse deux fois plus vite que le secteur (+4 %)", souligne Pierre Brigadeau, directeur général de l'Union des assisteurs.

L'UDA révèle aujourd'hui le montant financier de son activité. L'ensemble des opérations ont généré en France un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros (+7 % vs 2023). Essentiellement grâce à l'automobile (59 % du CA) qui prend une place de plus en plus importante. Cela s'explique par trois raisons.

Un parc grandissant et vieillissant

La première, et la plus importante, tient à l'augmentation du parc automobile. " Au cours des 4 dernières années le parc roulant a augmenté de 700 000 véhicules " déclare Pierre Brigadeau. Mécaniquement cela entraîne un surcroît de dossiers. Le vieillissement du parc (11,9 ans en moyenne) est un autre motif d'augmentation des interventions. Les pannes représentent ainsi 70 % des dossiers (batterie 12 v, moteur, crevaison), devant les accidents ( 16 %) et les autres causes comme la perte de clé ou l'incendie (14 %)

La démocratisation des véhicules électriques entraîne de nouvelles problématiques, mais cela est encore marginal sur l'ensemble du parc roulant. Les plus gros problèmes concernent l'emploi. Le secteur est en tension.

2 000 postes à pourvoir

Pour la saison estivale de mai à octobre, ce sont plus de 2 000 saisonniers qui rejoignent le secteur de l’assistance. Comme tous les ans, les quotas n'y sont pas. Les professionnels ont beau démarcher et proposer des formations dès le mois d'avril, les candidats ne se bousculent pas au portillon. Pourtant le secteur propose des postes répartis sur l’ensemble du territoire, avec des implantations fortes en Île-de-France, mais aussi à Lyon, Niort, Angers, Nantes, Le Mans, Marseille ou encore Rouen, le Puy-en-Velay… Les sociétés d’assistance favorisent également la mobilité géographique. Une opportunité de job d'été qui souvent se transforme en CDI (21 % en 2024).