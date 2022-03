Assurance auto : 16 % de hausse depuis 2010

Le comparateur en ligne "Assurland.com" a fait un point sur l'évolution des prix des assurances pour les particuliers depuis 2010. Sans surprise, les tarifs ont progressé au cours de la dernière décennie ! Du côté de l'automobile, l'augmentation a été de 16 %. Il faut toutefois noter que cette hausse est nettement inférieure à celle de l'assurance habitation, qui a progressé de 33 %. Et du côté de la santé, c'est carrément + 39 %.

Si les tarifs de l'assurance auto avaient été modérés avant 2010, le déploiement des radars ayant participé à une baisse de la mortalité sur les routes, ils ont augmenté de manière régulière entre 2010 et 2020. Pourtant, Assurland souligne que, sur cette période, le nombre d'accidents corporels a reculé de 33 % ! Mais le coût des réparations a progressé (+ 5,7 %), notamment à cause de véhicules de plus en plus sophistiqués (phares LED, capteurs dans les pare-chocs).

On note que la mise en place de la loi Hamon en 2015, qui permet de changer facilement d'assurance à tout moment après un an de contrat et provoque donc une plus forte concurrence entre les compagnies, n'a pas mis fin à la hausse des prix ! Le coup de frein, il vient du confinement strict du printemps 2020. Il y a eu une vraie chute de la sinistralité routière cette année-là. Les assureurs auraient ainsi économisé deux milliards d'euros. La plupart ont donc gelé leurs prix en 2021 puis en 2022.

Les prix pourraient repartir à la hausse en 2023, même si un changement important doit entrer en vigueur cette année-là : la fin du monopole des constructeurs sur certaines pièces détachées, ce qui pourrait enfin faire baisser le coût des réparations.