Assurance auto : les prix augmenteront davantage en 2024

Ces dernières années, les augmentations des contrats d’assurance auto sont restées raisonnables, de l’ordre de 1 à 2 %. Bercy a par ailleurs demandé aux compagnies de limiter la hausse des primes d’assurance des particuliers à un niveau inférieur à celui de l’inflation.

Cette dernière est évaluée à 6,2 % (octobre 2022) tandis que la hausse des assurances atteindrait entre 3 et 5 % l’année prochaine selon le cabinet d’études Fact & Figures. Ce dernier estime que les compagnies d’assurance ont de quoi absorber l’inflation à court terme. Cependant, l’année 2024 ne s’annonce pas aussi « modérée » puisque le cabinet prévoit l’augmentation à 7 % (8 % même pour l’habitation).

Ces coûts plus importants s’expliquent pour plusieurs raisons. Il y a tout d’abord les incidents climatiques des mois de juin et juillet avec près de 340 000 véhicules touchés. Ensuite, l’augmentation du prix des réparations a une incidence directe sur les primes d’assurance. Le SRA (Sécurité et Réparations Automobiles) a relevé une hausse de 4 % au premier trimestre par rapport à l’année dernière. Quant aux pièces, leur coût a bondi de 7 % en un an.

Comparer et négocier

Face à une hausse globalisée, il est difficile de faire « une affaire ». Cependant, il est vivement de faire jouer la concurrence. Les sites de comparateur en ligne (Lesfurets, Assurland, LeLynx…) permettent de se faire une première idée et peuvent servir d’arguments pour tenter de faire baisser votre prime d’assurance. Une chose est certaine, la fidélité ne paie pas dans ce secteur. Le meilleur moyen de faire des économies est souvent d’aller voir ailleurs.