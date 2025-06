Assurer une sportive d’occasion lorsque l'on est jeune permis n'est pas une mission impossible, mais…

Pour tout passionné d’automobile, le rêve une fois le permis en poche n’est pas de récupérer la citadine de ses parents, aussi bien entretenue soit-elle. Si une petite voiture est envisageable, c’est surtout ce qu’elle a sous le capot qui intéresse. Une GTi, voilà la solution !

Si un budget de 12 000 € permet de se faire plaisir, assurer son nouveau joujou nécessite un budget loin d’être négligeable. Pour quelle raison ? Il suffit de se pencher sur les statistiques de la Sécurité routière.

Les jeunes adultes de 18-24 ans restent la tranche d’âge la plus à risque d’être tué ou blessé gravement sur les routes, soit deux fois plus que la moyenne ! De plus, la vitesse excessive est identifiée comme cause dans plus de 42 % des accidents. Un fait qui n’a rien d’un argument pour posséder une sportive. Enfin, les hommes représentent 78 % des décès sur la route, et 75 % des blessés graves. Ils sont aussi responsables de 84 % des accidents mortels.

Un homme avec moins de trois ans de permis au volant d’une voiture sportive : le cocktail le plus redouté.

D’ailleurs, quelle est la définition d’une sportive ? Pour la plupart des compagnies d’assurances, il s’agit d’une voiture dont la puissance administrative dépasse 7 ou 8 CV. Cela revient à considérer une Peugeot 208 Hybrid 145 ch de sportive. Dans la réalité, c’est plus complexe puisque chaque compagnie possède sa propre définition. Seulement, une Renault Clio RS, une Volkswagen Polo GTi ou une Audi S3 sera clairement classée comme tel.

Un tarif multiplié par cinq

Assurer sa petite bombinette d’occasion lorsque l’on a moins de trois ans de permis n’est pas une mission impossible, loin de là. En revanche, il faut y mettre le prix.

Entre un conducteur expérimenté (coefficient de 0,57) et un jeune permis (coefficient de 0,95), vous pouvez multiplier le montant de l’assurance par cinq selon les cas. Voici dans le tableau ci-dessous quelques exemples.

Ford Fiesta ST de 2013 :

Couverture Profil Premier tarif disponible Tiers Jeune conducteur (coeff 0,95) 1 183 € Conducteur expérimenté (coeff 0,57) 396 € Tous risques Jeune conducteur (coeff 0,95) 2 022 € Conducteur expérimenté (coeff 0,57) 578 €

Audi S3 Sportback de 2019 :

Couverture Profil Premier tarif disponible Tiers Jeune conducteur (coeff 0,95) 1 716 € Conducteur expérimenté (coeff 0,57) 445 € Tous risques Jeune conducteur coeff (0,95) 4 935 € Conducteur expérimenté (coeff 0,57) 934 €

Porsche Cayman 718 de 2020 :

Couverture Profil Premier tarif disponible Tiers Jeune conducteur (coeff 0,95) aucune offre proposée Conducteur expérimenté (coeff 0,57) 534 € Tous risques Jeune conducteur (coeff 0,95) aucune offre proposée Conducteur expérimenté (coeff 0,57) 1 004 €

Le profil du conducteur est un homme résident dans une grande ville (Bordeaux) dont sa voiture est garée dans un parking fermé. Les tarifs nous ont été communiqués par le comparateur en ligne Lelynx.fr

Le comparateur d’assurance en ligne Lelynx.fr n’a pas trouvé de compagnies acceptant de couvrir un jeune permis roulant en Porsche 718. Pourtant, un véhicule à moteur doit obligatoirement être assuré. Dans ce cas, le BCT devient le dernier recours.

Le Bureau Central de Tarification « vise à garantir l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile en permettant à toute personne physique ou morale d’être couverte par l’assureur de son choix. » Cet organisme oblige alors une compagnie à vous assurer. Seulement, le DG de Lelynx.fr Arthur Martiano, précise que « la procédure peut durer deux mois et qu’il ne faut pas s’attendre à un quelconque rabais de la part de la compagnie. Toutefois, le montant doit être adapté à la grille de tarification prévue ». En clair, votre assureur n’a pas le droit de faire d’excès, mais vous paierez le prix fort.

Comment faire baisser la facture ?

S’il faut s’attendre à payer une petite fortune son assurance, il existe certaines astuces pour alléger la douloureuse. Pour Mr Martineau, la première chose à faire reste « de faire jouer la concurrence puisqu’il est possible de changer de compagnie à partir d’un an ». Bien sûr, exigez les mêmes clauses afin de comparer ce qui est comparable.

S’assurer au km est aussi un levier possible puisque le montant s’ajuste en fonction de la distance annoncée chaque année.

est aussi un levier possible puisque le montant s’ajuste en fonction de la distance annoncée chaque année. Moduler sa franchise est aussi un moyen de baisser vos mensualités. Par contre, il faut accepter de débourser une somme coquette pour un simple bobo, ou de prendre les réparations à sa charge.

est aussi un moyen de baisser vos mensualités. Par contre, il faut accepter de débourser une somme coquette pour un simple bobo, ou de prendre les réparations à sa charge. J ouer sur les garanties : dépannage 0 km, pare-brise, prêt de véhicule, décocher ses services se ressentiront sur la facture finale.

: dépannage 0 km, pare-brise, prêt de véhicule, décocher ses services se ressentiront sur la facture finale. S’assurer en tant que second conducteur est une ruse, sous condition de jouer le jeu. En revanche, vérifiez auprès de votre compagnie que vous construirez votre bonus, car ce n’est pas toujours le cas.

Enfin, la formation post-permis est rarement demandée par les compagnies et ne constituera pas nécessairement un avantage.