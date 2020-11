Aston Martin avec des moteurs hybrides et électriques Mercedes

Aston Martin a déjà fait un bout de chemin avec la nouvelle génération de DB11, qui a mis à la retraite l'ancien V12 6.0 atmosphérique. Mais le plus gros est à venir, avec un "feu d'artifice" (ce sont les mots du patron d'Aston Martin) programmé pour 2023. Pourquoi cet enthousiasme ? Mercedes et Aston Martin ont conclu un nouvel accord plus large visant à laisser le constructeur anglais accéder à des technologies supplémentaires chez Mercedes, et notamment les motorisations hybrides et les plateformes modulaires.

A partir de 2024, Aston Martin prévoit d'avoir un quart de ses ventes seront électrifiées. Le premier modèle à inaugurer ces solutions techniques sera le DBX, qui profitera d'un restylage d'ici trois ans avec l'arrivée d'une variante hybride rechargeable.

La grosse surprise pourrait venir de la Valhalla, la "petite" de la série de supercars à venir. Aston Martin était parti sur le développement de son propre V6 hybride, mais désormais, grâce au nouvel accord avec Mercedes, la marque anglaise partirait finalement sur un bloc allemand pour son coupé.

Pour la première électrique d'Aston Martin, il faudra être patient, puisque son arrivée n'est pas programmée avant 2025. Là encore, le constructeur anglais pourrait profiter des technologies Mercedes avec, notamment, la plateforme de la future Mercedes EQS.